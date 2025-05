Il super ibrido con lo stile di Cupra, primo contatto con la gamma e-HYBRID

Il 2025 è certamente l'anno della guerra delle super ibride e anche Cupra si lancia in questo campo di battaglia. Ma cosa sono le super ibride? Vengono colloquialmente definite così le auto ibride plug-in con una batteria che, un decennio fa, sarebbe stata simile a quella utilizzata dalle prime auto elettriche. Oggi, però, batterie del genere sono diventate più compatte, ed ecco cosa possono fare.

CUPRA e-HYBRID: per tutti i gusti

Il sistema e-HYBRID di Cupra è quello condiviso con il gruppo ed è disponibile su ogni modello della gamma, così da permettere di scegliere senza vincoli. Declinato in due tagli di potenza, l'ibrido plug-in eroga 204 o 272 cv complessivi e utilizza un motore da 1.5 litri accoppiato ad un elettrico. La batteria? 19,7 kWh, quanto basta per superare abbondantemente i 100 chilometri di autonomia "elettrica" a zero emissioni locali.

Ovviamente le prestazioni variano da modello a modello (si arriva fino a 125 km elettrici), ma su tutti è in comune il sistema di ricarica che, ancora una volta, è simile alle elettriche di qualche anno fa: ben 50 kW alla colonnina veloce in corrente continua così da riguadagnare quel centinaio di chilometri elettrici nel tempo di una breve sessione in palestra o di una visita al supermercato (bastano 26 minuti per il 10-80%).

Con queste carte, Cupra e il gruppo VW devono sfidare l'incalzante concorrenza cinese: Formentor nel 2024 è stata l'ibrida plug-in più venduta in Italia con 3.812 PHEV immatricolate l'anno scorso, precedute da 3.739 plug-in nel 2023. Cupra ha comunque iniziato bene anche il 2025 vendendo 763 Formentor PHEV e 626 Terramar PHEV, la novità del 2025.

Primo contatto, prova su strada

Per il primo contatto partiamo da un'auto che non è la più venduta nella gamma, visto il successo dei SUV a danno delle station wagon, ma che mantiene il suo fascino per gli intenditori. Si tratta di Cupra Leon Sportstourer, un mezzo dalla dinamica di guida piacevolissima che non rinuncia allo spazio di carico ma che, al contempo, è affilatissimo tra le curve.

Lo sterzo è diretto, preciso e con un carico che trasmette sportività risultando duro e per niente demoltiplicato. Forse non adatto a tutti perché risulta più pesante da maneggiare, ma è quello che cerca chi vuole le sensazioni da kart su un'auto da strada, posto che si può sempre mettere in Comfort per una guida più rilassata.

La potenza è quella giusta: si può puntare alla versione da 272 cv, ma già i 204 cv dell'esemplare provato sono più che sufficienti per divertirsi dato che c'è una buona coppia (350 Nm) e l'elettrico da una mano a spingere in basso quando serve se si mantiene la modalità ibrida. Il cambio DSG è sempre rapido e si adatta benissimo alle varie modalità di guida, mentre il telaio restituisce tante soddisfazioni quando si alza il ritmo, con quel solito assetto alla Cupra che fa la differenza anche nei confronti di auto del gruppo che utilizzano sì lo stesso pianale, ma non hanno quel "di più" fornito dalle regolazioni di fino con quel gusto che deriva dal motorsport.

Nella versione da 204 cv Leon Sportstourer si porta a casa a 44.650€ con una dotazione di serie già importante che include i cerchi in lega da 18", tutta la tecnologia per infotainment e strumentazione digitale (inclusi CarPlay e Android Auto Wireless), full LED, fendinebbia cornering, frecce posteriori dinamiche, paraurti sportivi, clima tri-zona, battitacco illuminati, sedili sportivi, volante racing... insomma, la lista è lunghissima e il senso è quello di far capire che la versione "base" in Cupra non esiste perché è già carica di accessori, anche se stona un po' vedere che il sedile del passeggero anteriore si deve accontentare delle regolazioni manuali.

Una gamma accessibile

Per quanto possa essere affascinante e dinamicamente più piacevole, sappiamo tutti che Leon Sportstourer non farà le vendite che invece continua a macinare la best seller, Cupra Formentor. Per averla Plug-In bisogna mettere sul piatto 46.500€, mentre la versione benzina parte da 37.200€. Anche in questo caso, però, la Plug-In si porta a casa in versione pesantemente accessoriata che non ha nulla a che vedere con quella di ingresso a benzina.

Che sia SUV, hatch o wagon, Cupra è riuscita a diventare in pochi anni l'auto dei sogni per tanti, e per molti si è trasformata in realtà proprio grazie ad una politica aggressiva nei prezzi: non costa poco, ma si porta a casa con rate tutto sommato abbordabili: Leon e-HYBRID è quella con il pubblico più giovane proprio perché bastano 185€ al mese e un anticipo da 7.600€ che può essere coperto con un usato. Ma Formentor e-HYBRID è ancora più aggressiva perché propone l'anticipo zero con rate da 395€ al mese.

Formule diverse che però spiegano come mai il brand è quello che fa registrare un'età media dei clienti più bassa rispetto al resto del gruppo, tutto senza andare a sacrificare il valore residuo dell'auto o, per chi ha intenzione di tenerla a più a lungo, la rivendibilità dell'usato.

Considerando che in 7 anni, vendendo praticamente solo in Europa, Cupra ha superato le 800. , la strategia sembra da ragione a questo brand che ora punta al milione forte di una gamma praticamente completa e che non lascia indietro nessuno, dai fan dell'elettrico con Tavascan e Born, a chi cerca ancora il caro vecchio diesel, passando appunto da questa nuova generazione di super ibrido...