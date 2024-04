SUV Attack: parte l’offensiva Mercedes-Benz

Mercedes-Benz lancia l’offensiva SUV Attack, un’offerta ampia e completa che abbraccia tutte le nuove tipologie di alimentazione.

Alimentazione benzina, diesel, ibrida, ibrida plug-in ed elettrica, nella gamma SUV firmata Mercedes-Benz, c’è spazio per ogni esigenza.

Nell’era dell’elettrificazione, nel complicato e delicato passaggio dall’endotermico all’elettrico, in Europa gli automobilisti sono ancora “fedeli” alle classiche motorizzazioni, così la Casa della Stella a Tre Punte, pur disponendo di una gamma completa a zero emissioni, continua a investire in nuove e intelligenti tecnologie che rendono le opzioni endotermiche sempre più efficienti e sostenibili.

Il segmento più redditizio e popolare a livello globale è quello dei SUV, il portafoglio prodotti in questo segmento di mercato della Stella a Tre Punte, conta ben 12 modelli oltre a due station wagon con alte potenzialità in off-road: la Classe C e Classe E All Terrain.

Un’avanzata senza precedenti, un’evoluzione costante quello del Marchio di Stoccarda, verso una gamma a zero emissioni e completamente sostenibile. Nel corso del 2024 è previsto l’arrivo della prima Classe G 100% elettrica.

Eugenio Blasetti, Direttore della Comunicazione Mercedes-Benz Italia: “Abbiamo evitato la ghettizzazione dell’elettrico, perché ci siamo resi conto che il pubblico gradisce di più questa differenza. Siamo partiti dalla EQA e GLA, oggi siamo nella parte più alta del mondo: i SUV. Dodici modelli e due All Terrain, quattro modelli elettrici e alimentazioni benzina, diesel, mild e plug-in hybrid, con potenze comprese tra i 116 e i 658 cavalli. Oggi è importante capire cosa serve, siamo cresciuti come prezzi come Mercedes, non lo nascondiamo, abbiamo alzati i prezzi per difenderci. La Comunità Europea ci costringe a sviluppare nuove soluzioni, non è semplice, non è economico”.

Quattro SUV full electric

Attualmente sono presenti ben quattro modelli full electric nella gamma SUV della Casa della Stella a Tre Punte:

EQA

EQB

EQE

EQS.

Auto compatte ma anche ammiraglie derivate dalla Classe S, a trazione anteriore o integrale, con potenze comprese tra i 116 e i 658 cavalli e prezzi fino a 239.000 euro.

Lo scorso anno sono state immatricolate in Italia, nel segmento dei SUV, ben 31.636 unità firmate Mercedes-Benz.

Una fetta di mercato dove la Casa della Stella a Tre Punte detiene il 65% sul totale delle vendite.

I tre modelli più ricercati sono:

GLA (12.235 unità vendute nel 2023)

GLC (6.185 unità vendute nel 2023)

GLB (3.185 unità vendute nel 2023).

Una famiglia di prodotti distribuiti su cinque differenti pianali.

La GLA, GLB, EQA e EQB utilizzano la piattaforma MFA2 (Modular Front Architecture).

Salendo di livello verso segmenti superiori, la GLC e la GLC Coupé adottano la piattaforma MRA2 (Modular Rear Architecture), una base realizzata per dar vita a prodotti di fascia media a trazione posteriore.

La GLE, GLE Coupé e la GLS sono sviluppate invece sul pianale MHA2 (Modular High Architecture) riservato ai modelli di fascia superiore.

Alla EQE e EQS è invece riservata la piattaforma nativa elettrica EVA2 (Electric Vehicle Architecture).

Maurizio Zaccaria, Direttore Vendite Mercedes-Benz Italia: “Una piccola panoramica delle vendite, indipendentemente dalla cubatura. Oltre 31.600 SUV venduti, il 65% del mercato di questo segmento è Mercedes. Le best-seller sono le GLA con 12.235 unità vendute nel 2023, la GLC con 6.185 unità e la GLB con 3.185 esemplari venduti. I nostri investimenti vanno nella direzione elettrica, anche plug-in.

Siamo strategicamente focalizzati sull’elettrico ma dobbiamo vivere il contemporaneo. Dobbiamo assicurare sussistenza alla nostra company ma anche vendere. Per noi la componente del propulsore è fondamentale. Del 100% dei nostri SUV venduti, il 64% abbondante è con alimentazione diesel e il 6% è BEV.

C’è una fetta importante dei nostri clienti che cerca e richiede un’auto elettrica. Ricorderete la strategia del diamante (Top-End, Core ed Entry), GLA, GLE e GLB fanno riferimento all’architettura modulare a trazione anteriore (best seller 2023).

Nella parte Core ci alziamo, abbiamo GLC nella versione Coupé, con architettura modulare a trazione posteriore, salendo, con la EVA2, la EQS e EQE, due SUV che rappresentano per noi modelli di eccellenza nel segmento delle elettriche. Il vertice del diamante è rappresentato dalla Classe G, stiamo per presentare il modello completamente elettrico della G. Abbiamo un Heritage molto importante che non vogliamo perdere.

Cosa verrà? Piattaforme che costruiranno la base per la nostra gamma del futuro, dalla VAN.EA alla MMA, quest’ultima è la prima che arriverà con una “replica” della Vision XXX.

Non nascondiamo che avevamo delle attese sullo sviluppo di nuovi modelli, vari sono i fattori che stanno influenzando questa evoluzione, stiamo investendo miliardi di dollari nel lungo termine. La diluizione della crescita della componente elettrica sui mercati, ci richiede di essere tatticamente flessibili.

Le vetture puramente elettriche e quelle endotermiche rappresentano la nostra risposta alle varie esigenze.

Parlando della GLC, la nostra best seller in Italia ha venduto quasi 100.000 unità, il 40% è in configurazione coupé, un esemplare su tre è alla spina. Importante è anche un dato, la GLC rappresenta il 19,6% della gamma SUV 2023 di Mercedes-Benz.

In presenza del pacchetto tecnico Airmatic, l’asse posteriore è sterzante. Con la modalità off-road, il cofano motore diventa trasparente”.

Prova su strada Mercedes-Benz EQE 43 AMG 4Matic

Eleganza, potenza ma anche tanta autonomia, se la EQE SUV in versione “normale” è già un’auto elettrica fuori dal comune, in versione AMG sbaraglia la concorrenza, poche come Lei.

Una potenza di sistema di 476 cavalli, un pacco batteria da 90 kWh e una coppia massima di 858 Nm, numeri questi da far impallidire una supercar e non solo, perché la EQE SUV in versione 43 AMG riesce a percorrere fino a 488 km con una sola ricarica di energia nel ciclo WLTP.

Siamo partiti da Milano alla volta di St. Moritz, nessuna sosta programmata, nessuna ansia d’autonomia.

L’obiettivo è capire come e quando un SUV completamente elettrico può sostituirsi ad un’analoga versione con propulsione endotermica.

Città, autostrada, passi di montagna, non c’è situazione o contesto dove la EQE SUV non sia in grado di ambientarsi e di conferire ai passeggeri una sensazione di sicurezza fuori dal comune. La notevole riserva di potenza consente di effettuare sorpassi fulminei, la silenziosità di marcia è del tutto simile a quella di una Mercedes-Benz Classe S.

La tenuta di strada è in linea con le aspettative che si hanno da un SUV che nasce su di una piattaforma espressamente concepita per ospitare unità elettriche.

Interni curati nei minimi dettagli, con l’MBUX Hyperscreen che rappresenta quanto di più evoluto e coinvolgente si possa ricercare in un’auto di segmento superiore.

Schermi ad alta definizione, Dolby Atmos e un benessere di bordo, che, DNA da AMG a parte, definiscono il quadro perfetto di un SUV che proviene dal futuro ma che è l’esatta identificazione di una realtà che in casa Mercedes si respira da anni. Modelli tecnologicamente avanzati, sostenibili e con un’anima elegante quanto sportiva.

Del resto, non c’è da stupirsi, la Casa della Stella a Tre Punte ha chiaramente identificato il suo orizzonte.

Con una gamma elettrica completa e un altrettanto efficiente e valida famiglia di propulsioni a combustione interna, la sfida lanciata dalla Comunità Europa è stata accettata.

Mercedes è pronta allo switch ma è anche consapevole che il pubblico europeo non è ancora pronto a una conversione totale, l’elettrico deve essere visto come un’alternativa, in funzione della possibilità di ricarica, della percorrenza giornaliera e settimanale e della capacità di spesa.

La EQE SUV rappresenta non solo la punta di diamante di una gamma completa e in linea con le esigenze del pubblico europeo, ma anche la chiara dimostrazione di come oramai le case automobilistiche siano pronte al grande salto, pubblico permettendo.