SUV compatti 2023: quali sono i migliori, caratteristiche e prezzi

Nel corso dell'ultimo decennio la fauna automobilistica ha visto un radicale mutamento, che da una parte ha portato gradualmente al calo delle vendite delle canoniche berline, station wagon e coupé, mentre dall'altra all'innalzamento vertiginoso della presenza scenica dei crossover e dei SUV. Questa categoria ha proliferato in modo determinato, ottenendo a tutti gli effetti la leadership delle vendite nei mercati occidentiali, ritagliandosi il ruolo di oggetto del desiderio per la maggioranza degli automobilisti. Anche per questo motivo, vi forniamo un elenco di quelli che sono i migliori SUV compatti, che potrete trovare in circolazione in questo anno 2023.

I SUV compatti, cosa sono

I SUV compatti o, se preferite, crossover sono quei veicoli che abbinano in modo semplice ma virtuoso le ruote alte con dimensioni ideali per muoversi in ambito urbano. Sono automobili che si trovano più a proprio agio sull'asfalto, anziché ad azzardare delle avventure su percorsi non battuti, in puro offroad. In fondo, sono proprio loro che hanno rosichiatto la terra sotto ai piedi alle hatchback. Dunque, vediamo quelle che sono le migliori proposte tra i SUV compatti di quest'anno.

Le migliori proposte