SUV coupé 2023: quali sono i migliori, caratteristiche e prezzi

Ne è passata di acqua sotto a ponti da quel lontano 2006, l’anno in cui debuttava sul mercato l’auto che diede origine al concetto di SUV coupé: SsangYong Actyon. In pochi ricorderanno questo goffo - ma coraggioso - tentativo di dare un’impronta leggermente più sportiva ad un classico SUV (la ancora meno conosciuta Kyron). Eppure, gli ingredienti che contribuiscono al successo degli attuali SUV coupé c’erano tutti: linea del tetto sfuggente, coda alta e lunotto fortemente inclinato (qui le differenze tra SUV e crossover).

Il merito di aver veramente “sdoganato” la categoria più amata del momento, comunque, si deve a BMW. La casa bavarese fece i compiti a casa e capì che le buone idee servono a poco se non c’è una altrettanto buona divisione marketing a supportarle. Nacque così, nel 2007, BMW X6, il primo SAV - acronimo di Sports Activity Vehicle - della storia. Nel giro di pochi anni, tutti i principali costruttori hanno seguito la moda del “SUV con il tetto di una coupé”, considerata la perfetta via di mezzo tra la praticità intrinseca dei veicoli a ruote alte e il fascino del tetto sfuggente tipico delle coupé a quattro porte. In questo articolo abbiamo raccolto i SUV coupé più interessanti nei diversi segmenti di mercato.

Volkswagen Taigo: il più compatto

Nome esotico, passaporto anche: nato originariamente come Volkswagen Nivus per il mercato sudamericano, il SUV coupé compatto della casa tedesca (volendo potremmo anche definirlo crossover) sta ricevendo un’ottima accoglienza anche alle nostre latitudini, supportato anche da un nome e da una dotazione sicuramente più accattivanti. Lungo 4,26 m e alto 1,51 m, dispone di un bagagliaio di 440 litri e offre una gamma motori solo a benzina da 95 a 150 CV. Il prezzo parte da poco meno di 25.000 euro.

Cupra Formentor: il più “caliente”

Appartiene sempre al gruppo Volkswagen ma si presenta sul mercato con tutt’altra verve: Cupra Formentor è stato il modello che ha fatto innamorare il mercato del marchio premium e sportivo di Barcellona. Le dimensioni restano “umane” (4,45 m di lunghezza per un bagagliaio di 450 litri) ma è il design a fare la differenza: slanciato, scolpito, sinuoso, con una personalità ben definita grazie a sapienti giochi di luci e superfici. Sportivo nel look, Formentor rivela anche un ottimo comportamento dinamico, grazie a una taratura convincente del telaio e a motorizzazioni che non lesinano certo di potenza: la gamma si compone di versioni diesel, benzina e plug-in hybrid da 150 a 390 CV (quest’ultima nell’edizione limitata spinta da un motore 2.5 turbo a 5 cilindri). I prezzi di Cupra Formentor partono da circa 36.000 euro.

Mazda MX-30 R-EV: quello con il motore rotativo

Allo stesso prezzo della versione 100% elettrica con batteria da 35,5 kWh e 200 km di autonomia (poco più di 38.000 euro), Mazda propone la variante ibrida plug-in R-EV del SUV coupé MX-30. Di fatto, si tratta di un’auto elettrica con batteria dimezzata (17,8 kWh la capacità) e la presenza di un piccolo motore rotativo a benzina (un gradito ritorno per la casa giapponese) il cui compito è ricaricare il pacco batterie quando l’autonomia elettrica si esaurisce, arrivando a una percorrenza massima di 680 km. Un’altra peculiarità di questo modello è rappresentata dalla linea da coupé e dalle portiere posteriori che si aprono controvento senza montante centrale.

Audi Q5 Sportback: quello che “gioca” con la luce

I fari OLED sono senz’altro un elemento distintivo e riconoscibile del SUV coupé medio Audi Q5 Sportback. La loro “firma” posteriore è resa possibile dalla superficie organica autoilluminante che compone gli elementi luminosi dei fari, personalizzabili nelle animazioni e nel disegno. La vettura si distingue anche per il padiglione sfuggente e per la terza luce laterale triangolare, capaci di dissimulare le dimensioni generose (lunghezza di 4,69 e bagagliaio di 510 litri). Ampia la gamma di motori, con soluzioni diesel e benzina mild hybrid da 163 a 265 CV. I prezzi partono a circa 59.000 euro.

Jaguar I-Pace: il “felino” elettrico

ll fascino senza tempo del design di una coupé Jaguar con l’accelerazione bruciante dell’elettrico hanno trovato la loro sintesi in Jaguar I-Pace, il SUV coupé a zero emissioni locali del marchio inglese. Linee filanti, finiture pregiate e oltre 294 kW di potenza (pari a 400 CV) per un’autonomia nel ciclo WLTP di circa 470 km: queste le peculiarità di I-Pace, proposto ad un prezzo di circa 96.000 euro.

Polestar 4: il debuttante ad alte prestazioni

Di questo modello, in arrivo ufficialmente nel 2024 e atteso al debutto il prossimo 18 aprile al Salone di Shanghai, sappiamo soltanto che sarà una versione più sportiva e prestazionale rispetto al grande SUV elettrico Polestar 3 (in arrivo a fine 2023 ma già ordinabile), attuale fiore all’occhiello del brand elettrico sportivo del gruppo Volvo-Geely. Anticipato da un teaser, Polestar 4 proporrà lo stile aerodinamico delle coupé con la capienza di un SUV, risultando la Polestar più veloce prodotta finora. Il prezzo, così come le principali specifiche, non è ancora stato comunicato.

BMW XM: l’ibrido “da corsa” che rompe gli schemi

Con il primo SUV sviluppato interamente dalla divisione sportiva M GmbH, BMW ha alzato l’asticella nel segmento dei SUV ibridi ad alte prestazioni proponendo un’auto dal design dirompente, destinata a far parlare di sé per via di alcune soluzioni coraggiose come i gruppi ottici, la calandra extra-large e gli abbinamenti cromatici. Nessuna critica, invece, al powertrain: una soluzione ibrida plug-in che combina un propulsore termico 4.4 V8 turbo benzina a un motore elettrico integrato nel cambio a 8 rapporti, per una potenza complessiva di 653 CV che diventano 748 nell’ultima versione Red Label (la più potente BMW mai prodotta in serie). Il prezzo di BMW XM parte da 179.000 euro.

SUV coupé 2023: tutti i modelli e prezzi per l’Italia

Aiways U6 da 50.000 euro

Audi Q3 Sportback da 40.000 euro

Audi Q4 e-tron Sportback da 59.000 euro

Audi Q5 Sportback da 59.000 euro

Audi Q8 da 82.000 euro

Audi Q8 e-tron Sportback da 82.000 euro

BMW X2 da 36.000 euro

BMW X4 da 62.000 euro

BMW X6 da 93.000 euro

BMW XM da 179.000 euro

Citroën C4 da 25.000 euro

Citroën C4 X da 26.000 euro

Citroën C5 X da 33.000 euro

Cupra Formentor da 36.000 euro

Ferrari Purosangue da 390.000 euro

Ford Mustang Mach-E da 63.000 euro

Jaguar I-Pace da 96.000 euro

Kia XCeed da 27.000 euro

Kia EV6 da 59.000 euro

Lamborghini Urus da 238.000 euro

Lotus Eletre da 99.000 euro

Mazda MX-30 da 38.000 euro

Mercedes GLC Coupé da 58.000 euro

Mercedes GLE Coupé da 98.000 euro

Mitsubishi Eclipse Cross da 45.000 euro

Nissan Juke da 23.000 euro

Nissan Ariya da 51.000 euro

Polestar 4 n.d.

Porsche Cayenne Coupé da 94.000 euro

Renault Arkana da 32.000 euro

Skoda ENYAQ iV Coupé da 50.000 euro

Toyota C-HR da 33.500 euro

Volkswagen Taigo da 25.000 euro

Volkswagen ID.5 da 57.000 euro

Volvo C40 Recharge da 53.800 euro