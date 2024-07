Suzuki Jimny Horizon, il Canto del Cigno del piccolo 4x4 giapponese

Ascolta ora 00:00 00:00

A partire dal prossimo anno, la Casa di Hamamatsu non venderà più in Europa e di conseguenza anche in Italia il fuoristrada Suzuki Jimny (ma anche la Ignis e la wagon Swace), a causa dei nuovi e sempre più stringenti limiti di emissioni di CO2 impartiti dall’Unione europea. Primi di dire addio all’apprezzassimo Jimny, il Costruttore giapponese ha deciso di realizzare una serie speciale battezzata Suzuki Jimny Horizon che verrà distribuita in Germania. Parliamo di una versione a tiratura limitata in appena 900 esemplari, caratterizzata da una dotazione e un prezzo esclusivo.

Suzuki Jimny Horizon, design e dotazione

La Jimny Horizon si distingue per l’utilizzo di un particolare kit estetico che comprende tra le altre cose una griglia anteriore con scritta Suzuki, una protezione installata sul fascione paraurti anteriore, le minigonne laterali Adventure abbinate a paraspruzzi flessibili posizionate sui passaruota. Completano il pacchetto un copriruota specifico per la ruota di scorta e il gancio di traino staccabile. Ricordiamo che la Horizon si basa sul Jimny Pro autocarro dotato di soli due posti ed è disponibile esclusivamente con la livrea esterna Medium Gray. Le doti di versatilità sono esaltate dal grande vano bagagli che vanta 863 litri di volume di carico, oltre ad un pianale di carico piatto.

Motore e meccanica

Sotto il cofano trova posto il propulsore a benzina da 1.5 litri da 102 CV e 130 Nm di coppia massima, scaricati sulla trazione integrale selezionabile con riduzione del cambio off-road, tramite l’uso del cambio manuale a cinque rapporti. Le ottime doti fuoristradistiche del mezzo sono coadiuvate dal robusto telaio a traliccio e dalle sospensioni a ruote rigide con assali rigidi all'anteriore e al posteriore. Tra le sue numerose qualità spiccano le dimensioni esterne contenute e anche un peso a vuoto di soli 1.090 kg, caratteristiche che permettono alla vettura di essere estremamente agile anche nei percorsi off-road più difficili.

Prezzo

Come anticipato in

precedenza, i 900 esemplari della Jimny Horizon verranno distribuiti soltanto sul mercato tedesco, inoltre i futuri acquirenti del veicolo dovranno sborsare una cifra piuttosto importante, ovvero ben