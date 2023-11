Suzuki, le nuove GSX-1000GX e GSX-8R presenti a EICMA 2023

Suzuki non poteva non accontentare la sua numerosa schiera di fans a EICMA 2023, e così è stato. La Casa di Hamamatsu presenta alla kermesse meneghina, la più importante nel settore delle due ruote, alcune nuove proposte da leccarsi i baffi: la GSX-1000GX e la GSX-8R. Un ampliamento di orizzonti del costruttore nipponico finalizzato ad accontentare una platea di centauri ancor più variegata.

GSX-1000GX, un crossover emozionante

La nuova GSX-1000GX si colloca tra le Sport Tourer e le Adventure Tourer. Queste lo consente di sfoggiare delle prestazioni mozzafiato e, al tempo stesso, di godere di un certo comfort di marcia, con una posizione di guida ottimale anche per i lunghi viaggi. Questa moto si poggia su un motore 4 cilindri di 999 cc da 152 CV di potenza e 106 Nm di coppia, abbinato alla frizione servoassistita con anti saltellamento SCAS. L'unità è innestata in un telaio a doppia trave in alluminio. Anche il peso della moto fa contenta la bilancia, con un risultato complessivo di 232 kg.

Per quanto riguarda la ciclistica, la nuova GSX-S1000GX può affidarsi a sospensioni elettroniche: le Suzuki Advanced Electronic Suspensions (SAES) che adoperano una forcella Hitachi Astemo (Showa) SFF-CA e un ammortizzatore posteriore BFRC-lite. Tramite le sospensioni gestite elettronicamente, la moto può adeguare l'assetto in base della diverse condizioni di guida.

Inoltre, la possente moto sfoggia persino la versione più aggiornata del Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), che controlla in maniera integrata l'elettronica di bordo sulla base dei dati ottenuti attraverso una piattaforma inerziale IMU a 3 assi e 6 direzioni. Le Suzuki Advanced Electronic Suspensions hanno quattro set-up predefiniti: Hard, Medium, Soft e User, con quest’ultimo che permette di regolare a piacere l’idraulica in modo più chiuso o aperto di tre step, in una direzione e nell’altra. La Suzuki GSX-S1000GX sarà disponibile in tre livree: Blu Miami, Nero Dubai e Verde Rio. Sbarco nelle concessionarie a partire dal 2024 al prezzo di 17.600 euro.

Nuova Suzuki GSX-8R

La brillante Suzuki GSX-8R si sviluppa dalla base della GSX-8S e poggia su un telaio in tubi d'acciaio. Il motore è il bicilindrico parallelo da 776 cc che promette grandi emozioni, merito anche degli 83 CV di potenza e dei 78 Nm di coppia. La moto sarà offerta anche in versione depotenziata da 35 kW per coloro che possiedono la patente A2. Il propulsore utilizza la tecnologia Suzuki Cross Balancer che toglie qualunque tipo di vibrazioni, mentre tutta l’elettronica di bordo si affida al Suzuki Intelligent Ride System a cui si legano sistemi come l’acceleratore ride-by-wire, il Suzuki Drive Mode Selector con tre modalità di guida e il Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli.

A livello di ciclistica la GSX-8R adotta una forcella del tipo SFF-BP (Separate Function Fork - Big PIston), mentre il mono ammortizzatore è regolabile nel precarico ed è comandato da un leveraggio progressivo collegato ad un forcellone in alluminio. L'impianto frenante ha due dischi anteriori da 310 mm con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale, coadiuvati da un disco posteriore da 240 mm. Questa affascinante moto può essere scelta nelle colorazioni Blu Sydney, Nero Dubai e argento New York. Per la creatura di Hamamatsu, prezzo a partire da 9.700 euro.