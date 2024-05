Suzuki Vitara Hybrid: evoluzione e prestazioni dell’iconico suv compatto

Dopo quasi 35 anni di storia e quattro generazioni, l'evoluzione della Suzuki Vitara continua con un facelift che la rende ancora più dinamica e accattivante. Punti di forza: design rinnovato, tecnologie avanzate e prestazioni eccellenti. Il suv compatto non solo promette di essere una scelta valida per chi cerca un'auto versatile e moderna, ma si pone anche nelle posizioni di vertice nel segmento dei suv compatti grazie alla sua efficienza, sicurezza e connettività.

La presentazione in Italia della Vitara Hybrid arriva pochi giorni dopo che Suzuki Motor Corporation ha riportato risultati record per l'anno fiscale 2024 (aprile 2023-marzo 2024) con vendite e profitti ai massimi storici. Le vendite nette hanno raggiunto 5.374,3 miliardi di yen (31,94 miliardi di euro), un incremento del 15,8% rispetto all'anno precedente.

Forme tondeggianti, nuova griglia con finiture black, parafanghi anteriori scolpiti e fari full LED conferiscono al suv compatto un aspetto ancora più dinamico. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega, che dona ancora più eleganza e modernità. La Vitara Hybrid è disponibile in tre differenti allestimenti: Cool e Top, riservati alle versioni Hybrid 1.4 48V, mentre per Vitara Hybrid 1.5 140 Volt la proposta prevede il solo top di gamma Starview. Il suv compatto della Casa di Hamamatsu è disponibile in dieci colorazioni, di cui cinque con combinazioni bicolore. Due le opzioni di propulsore: il 1.5 DUALJET 140 Volt, con doppio iniettore, a garanzia di consumi parchi e una guida fluida; e il 1.4 BOOSTER JET 48 Volt, con turbocompressore, per una guida più votata alle performance e alla potenza. Come sistema di trazione, sono disponibili le due ruote motrici o l’iconico 4x4 ALLGRIP SELECT, capace di affrontare tutte le situazioni di guida: dalla strada ai terreni più difficili. All’occorrenza, il conducente può scegliere tra quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock.

In termini di sicurezza, la Vitara Hybrid è equipaggiata con un ventaglio di sofisticati ADAS di secondo livello. Tra questi, l’“Attentofrena” Liv.2 con Dual Sensor Brake Support (DSBS II) per la rilevazione degli ostacoli e il Driver Monitoring System (DMS), capace di monitorare l'attenzione del conducente, avvisandolo in caso di distrazione o stanchezza. Nuovo anche il sistema di infotainment con display ad alta definizione da nove pollici, che consente di gestire le impostazioni della guida assistita e consultare le informazioni interfacciandosi con dispositivi personali con sistema iOS o Android. Tramite l’APP Suzuki CONNECT, i proprietari potranno contare su una suite di servizi che consentono di monitorare il veicolo a distanza e ricevere allerta sullo stato e la localizzazione in tempo reale.

Gli interni, eleganti e confortevoli, sono stati progettati per garantire un piacere di guida superiore. Nell'allestimento Starview, il tetto apribile panoramico avvolge l'abitacolo di luce, creando un'atmosfera unica.

Per la nostra prova abbiamo scelto la versione mild-hybrid 129 CV con cambio manuale. Il motore si è confermato elastico e brillante, il motore elettrico si è dimostrato un ottimo aiuto al propulsore termico nello scatto e nel contenere i consumi, che in città hanno fatto registrare 6,2 litri per 100 km. Lo sterzo è abbastanza preciso e le sospensioni sono state all’altezza nello smorzare le asperità delle sgarrupate strade del capoluogo meneghino.

Prezzi a partire da 25.900 € per la Hybrid 1.4 Cool. In occasione del periodo di lancio, viene proposto un vantaggio cliente che prevede una riduzione del prezzo di 2.500 € in caso di permuta o rottamazione o di 1.500 € incondizionati.