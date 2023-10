SYM ADX, il nuovo scooter crossover per la “giungla” urbana

Sbarca in Italia il nuovo SYM ADX, scooter che rientra nel segmento dei crossover e risulta a proprio agio nel traffico urbano, ma strizza anche l’occhio al mondo off-road. Il nuovo due ruote della Casa di Taiwan vanta infatti una doppia anima che lo rende adatto anche agli sterrati leggeri. Tutto questo è stato ottenuto grazie ad un motore brillante che regala ottime performance, abbinato ad un reparto sospensioni estremamente valide e a un ricco equipaggiamento. Il SYM ADX si propone quindi come compagno ideale sia in città che per una gita fuori porta.

Domenico Lojacono, Head of Sales di Sanyang Italia, ha dichiarato:

Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto ad ADX nella nostra numerosa famiglia di scooter, perché le sue caratteristiche lo rendono senza dubbio un prodotto che nella cilindrata 125 troverà un suo specifico posizionamento. Ispirato all’avventura, ADX è perfetto sia la mobilità urbana sia per l’offroad. Un connubio che crediamo vincente per rispondere ad un mercato che richiede dinamismo e versatilità, senza dimenticare la sicurezza, tema da sempre centrale nello sviluppo dei nostri prodotti e che avrà un ruolo primario anche nella nostra comunicazione 2024.

SYM ADX: com’è fatto

Dal punto di vista estetico, l’ADX sfoggia un design ricercato e accattivante. Il frontale vanta l’uso di fari full led con DRL, di derivazione automobilistica, mentre in basso troviamo cerchi da 13 pollici avvolti da pneumatici leggermente tassellati che misurano 120/70 e 130/70. Dietro troviamo una piastra specifica che si inserisce armonicamente nel design del posteriore e permette l’istallazione di un comodo bauletto. Disponibili due parabrezza: il primo fumè e dall'aspetto più sportivo, mentre il secondo più alto e protetttivo

Dotazione

Questo scooter taiwanese può contare su una ricca dotazione che include una strumentazione adattiva TFT da 5 pollici con personalizzazione di colorazione e layout. Non manca un sistema keyless dotato di avviamento di sicurezza (anche con pila del telecomando scarica, è sufficiente appoggiarlo vicino all’antenna per sbloccare il commutatore). Non manca infine una presa USB QC 3.0 che permette di ricarica i device elettronici.

Motore e tecnica

L’ADX è spinto da un motore monocilindrico raffreddato ad acqua (omologato Euro 5) che eroga 9 kW di potenza massima a 7.500 giri, mentre la coppia massima è pari a 11,5 Nm a 7.000 giri. L’ampio serbatoio da 15 litri promette un’autonomia ai vertici della categoria. Gli equipaggiamenti Z.R.S.G. e Start&Stop consentono lo spegnimento automatico del motore ad ogni sosta e la riaccensione quando viene azionato l’acceleratore, in modo da ottimizzare consumi ed emissioni inquinanti. Non mancano gli utilissimi sistemi di sicurezza elettronici ABS e TCS.