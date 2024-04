Tesla batte Volkswagen e torna in vetta: la classifica della auto più vendute in Europa a marzo 2024

Il mese di marzo 2024 vede un nuovo stravolgimento nella classifica di auto più in vendute in Europa, a cui si aggiunge un calo delle immatricolazioni. Dalla ricerca portata avanti dalla JATO Dynamics per i 28 Paesi europei emerge che sono state distribuite 1.377.541 vetture, pari ad un calo del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2023.

Prezzi troppo elevati

Secondo l’analisi del Global Analyst di JATO Dynamics, Felipe Munoz, la frenata delle vendite è dovuta a prezzi di listino delle auto elettriche troppo elevati, cosa che blocca le persone nel passaggio dalle auto con motore termico a quelle a zero emissioni. Tra le cause troviamo anche l'incertezza relativa agli incentivi statali che si sta verificando in molti Paesi europei, oltre alle paure della possibile clientela sulla durata delle batterie.

La diminuzione delle immatricolazioni delle auto a batteria è però stato compensata in parte dall’ottima performance di vendite delle auto ibride nei primi tre mesi del 2024: parliamo di 382.700 unità distribuite da gennaio a marzo, pari ad un +18% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Le vendite delle auto cinesi rallentano a marzo 2024, con un +0,7%.

La Tesla Model Y torna al vertice

Il mese di marzo ha visto trionfare tra le auto più vendute in Europa la Tesla Model Y, grazie a 26.847 immatricolazioni. Nonostante questo primato, le vendite dell’elettrica californiana hanno registrato un calo del 42% rispetto allo stesso mese del 2023. Sul secondo gradino del podio troviamo la sempre verde Volkswagen Golf, forte di 25.779 auto distribuite nel Vecchio continente (+43%), mentre al terzo posto si piazza la Dacia Sandero con 25.660 immatricolazioni, pari ad un +23%. Nella classifica spiccano gli ottimi risultati di Renault Clio (+28%), Ford Puma (+26%) e Toyota Yaris (+39%).

Non bene le cinesi, tranne BYD

Come accennato in precedenza, le auto cinesi crescono in Europa nel mese di marzo 2024 davvero molto poco, appena lo 0,7%. Entrando nel dettaglio scopriamo che la quota di auto cinesi elettriche è pari al 36%, fermandosi così al 6,1% delle EV totali. Questo debole risultato risente del calo complessivo delle vendite, ma anche delle recenti indagini portate avanti dalla Commissione europea sull'importazione di auto dalla Cina.

Auto più vendute in Europa a marzo 2024

Tesla Model Y, 26.847 unità (-42%) Volkswagen Golf 25.779 (+43%) Dacia Sandero, 25.660 unità (+23%) Nissan Qashqai, 24.764 (+14%) Peugeot 208, 23.462 (-1%) Renault Clio, 22.964 (+28%) Citroen C3, 21.110 (+16%) Volkswagen T-Roc, 20.852 (-3%) Ford Puma, 19.077 (+26%) Toyota Yaris, 19.056 (+39%)

, con una quota di mercato pari al 24% e una fortissima crescita che segna un +577%.