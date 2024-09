Tesla Model 3 Long Range 2024: 629 km di autonomia e 498 CV servono davvero?

Tesla Model 3 Long Range è stata, per tutta la prima generazione, il modello più ambito della gamma, ovvero quella dotata di batteria più grande (ora da 82 kWh lordi) e la possibilità di scelta del doppio o singolo motore. Ovviamente la prima alternativa forniva maggior potenza, la trazione integrale ma di contro riduceva marginalmente l’autonomia, infatti molti si sono rivolti alla seconda opzione. Con il nuovo aggiornamento di Model 3 (Highland), la versione Long Range è stata offerta con la sola variante a doppio motore, capace di vantare più autonomia e migliori prestazioni, ma non più così scontata come scelta. Quindi, ha senso acquistarla al posto della versione RWD 2024?

Come cambia dentro e fuori

Model 3 è stata oggetto di restyling sostanziale sul finire del 2023. Si tratta anzi di un nuovo modello, che ha rivisto gran parte delle parti meccaniche, con telaio affinato, migliori sospensioni, nuova logica di funzionamento dei motori e migliori tecnologie orientate all’efficienza. Infatti, seppur simili, vi è quasi un “abisso” in termini di qualità costruttiva tra la prima e la seconda generazione. All’esterno vanta poi nuovi gruppi ottici LED con tecnologia a matrice (con fascio adattivo), nuovi paraurti anteriori e posteriori, nuova gamma dei cerchi in lega e un’aerodinamica più efficiente. All’interno, gli aggiornamenti passano per un migliore schermo centrale da 15,9”, dalla grafica ottimizzata e più sensibile al tocco. È stato aggiunto un secondo display da 8” per i passeggeri posteriori e i sedili anteriori vantano anche la ventilazione, di serie. Sono state rimosse le levette dietro al volante e migliorata la capacità di isolamento termico e acustico per tutte le superfici vetrate. È cresciuta anche la qualità costruttiva, con migliori assemblaggi, pannelli portiera più solidi, nuovi vani porta oggetti nel tunnel centrale, prese USB C ad alta potenza e molto altro. Richiesto poi a gran voce dagli utenti Tesla, è stato aggiunto un nuovo LED RGB che abbraccia l’abitacolo, molto visibile anche di giorno.

I numeri e le caratteristiche di Model 3 Long Range

Partiamo dal presupposto che Model 3, ancora oggi, rappresenta una (se non la) migliore alternativa elettrica di questo segmento. Sul fronte efficienza poche altre riescono a raggiungere i suoi valori di consumi (circa 13,8 kWh/100 km in ciclo misto). Si guida bene , è relativamente leggera considerate le dimensioni e il pacco batteria (1.899 kg in ordine di marcia, 4,72 m di lunghezza, 82 kWh di batteria) e offre prestazioni strabilianti (0-100 km/h in 4,4 secondi, 201 km/h di velocità massima). Infatti da guidare è estremamente soddisfacente, grazie ad una piattaforma ulteriormente affinata, specifica per i veicoli elettrici e che premia al tempo stesso lo spazio a bordo, con un bagagliaio notevole, a partire da circa 600 litri di capacità (superiore a quello di molti SUV grandi). Le sospensioni a doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink a cinque leve nel retro, assicurano una tenuta di strada e un comportamento dinamico non distante da quello di alcune berline di riferimento (leggi Alfa Romeo Giulia o BMW Serie 3).

Lo sterzo, seppur artificioso e diretto è preciso (non come quello della prima generazione) e assicura dei cambi di direzione fulminei e rapidi. Al tempo stesso, il rollio è notevolmente contenuto e sembra di guidare un’auto dall’assetto spiccatamente sportivo. Ma la realtà è che Model 3 LR può essere sfruttata anche come auto da tutti i giorni, sia per brevi/medi viaggi che per il classico casa-lavoro. È comodissima, molto isolata dall’esterno, dotata di tutti i comfort (compreso un nuovo impianto audio da 17 altoparlanti e due sub-woofer) e tutti i sistemi di sicurezza più avanzati in commercio. La guida ad un solo pedale è comoda e pratica, soprattutto nel traffico e massimizza l’efficienza del powertrain. Con il doppio motore, poi, è anche possibile togliersi qualche soddisfazione su una strada di montagna, grazie all’incredibile grip e trazione che è in grado di sviluppare. L’unità al posteriore genera 280 CV (identica a quella di Model 3 RWD) e viene aggiunto un secondo motore da 215 CV all’anteriore, così la potenza sale a 498 CV e ben 560 Nm di coppia massima. Difficile trovare auto capaci di pareggiare l’accelerazione di questo modello, che può sorprendere nei primi utilizzi.

Consumi e autonomia: a chi può servire?

Chiaramente il fulcro di Model 3 Long Range risiede nell’autonomia. Grazie alla batteria più grande (da 60 kWh passa a 82 kWh), la percorrenza stimata in ciclo WLTP passa da 513 km della RWD ai 629 km della LR, per un sovrapprezzo di circa 6.500 euro. Guardando in proporzione tra le capacità delle batterie, dovrebbe assicurare più chilometri, tuttavia la presenza di un secondo motore, erode leggermente l’autonomia. Se avessero commercializzato anche una Long Range a singolo motore, si sarebbero potuti sfiorare i 700 km in ciclo WLTP. Ad ogni modo, la trazione integrale, l’esorbitante potenza di 498 CV e le prestazioni al pari di una supercar possono non interessare ai più, e anche i circa 110 km (stimati) di differenza, potrebbero non giustificare il sovrapprezzo in fase di acquisto.

Passando infatti ai consumi medi, la nostra prova di Model 3 RWD aveva raggiunto un valore di 11 kWh con temperatura primaverile, mentre con Model 3 LR il consumo medio registrato è stato di circa 14/14,5 kWh con clima accesso, avendola provata nel periodo estivo (temperatura superiore a 29 gradi). In questo modo, l’autonomia reale riscontrata passa dai circa 460 km in città della RWD ai 540 km circa in città della LR. In autostrada, si passa invece da circa 330 km della RWD ai 390/420 km della LR. L’aumento medio dell’autonomia è comunque nell’ordine del 21/24%, ad ogni modo da non sottovalutare. Tra gli altri “plus” della Long Range, vi è anche la possibilità di sfruttare una ricarica più potente, fino a ben 250 kW da Supercharger V3 (o colonnine HPC adatte), mentre la RWD si ferma a 170 kW. Il tempo di ricarica è infatti contenuto, circa 15/20 minuti per passare dal 20 all’80%, mentre la RWD impiega poco più di 25 minuti per lo stesso range di ricarica. Tuttavia, il costo al chilometro della Model 3 RWD è leggermente più basso dati i consumi lievemente più contenuti (il divario aumenta in proporzione alla vivacità dello stile di guida: guidando allegramente, i consumi di LR salgono più rapidamente rispetto a quelli di Model 3 RWD).

A chi conviene Tesla Model 3 Long Range?

Indubbiamente, questa versione di Model 3 è maggiormente indicata per chi necessita di avere quei 100/120 km extra per spostamenti frequenti sulle lunghe distanze. In alternativa, risulta particolarmente conveniente per chi ricerca ancor più prestazioni o, all’occorrenza, la trazione integrale per fondi scivolosi e con pendenze particolari. Per tutti gli altri scenari, Model 3 RWD risulta la scelta più conveniente, a partire dal prezzo più basso di circa 6.500 euro. Model 3 Long Range parte infatti da 49.490 euro (prezzo relativo al mese di settembre, sito Tesla.com), leggermente salito rispetto ai mesi prima dell’estate. Sono poi da aggiungere 1.300 o 2.

000 euro a seconda delle colorazioni scelte ed eventualmente 1.700 euro per i cerchi da 19”. Gli interni bianchi sono optional da 1.200 euro, mentre l’Autopilot avanzato può costare 3.800 o 7.500 euro a seconda delle funzioni desiderate.