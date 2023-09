Tesla Model 3 restyling: prestazioni, prezzi e autonomia della berlina elettrica

Dopo le numerose anticipazioni e i tanti “rumors” che si sono susseguiti negli ultimi tempi, l’atteso e tanto discusso restyling della Tesla Model 3 è stato finalmente svelato ufficialmente e non ha più segreti. La berlina elettrica della Casa americana fondata da Elon Musk si concede quindi un importante aggiornamento estetico, tecnico e tecnologico dopo sei anni di onorata carriera, costellati da vendite record che hanno permesso a questo modello di scalare le classifiche di vendite dei mercati internazionali. La Tesla model 3 ha contribuito in maniera fondamentale alla diffusione della mobilità elettrica di massa, grazie ad una ricetta vincente che è riuscita a mescolare prestazioni e autonomia elevate con tecnologie all’avanguardia, il tutto offerto ad un prezzo più che allettante.

Tesla Model 3 restyling, dimensioni e design

lunga 4,72 metri (+3 cm in più rispetto alla versione attuale), la Model 3 segna sulla bilancia un peso di 1.824 kg (l’attuale generazione pesa 1.761 kg). Dal punto di vista estetico, il restyling della Model 3 non stravolge il design della vettura, ma riesce ad affinarlo e a renderlo decisamente più personale e distintivo. Il frontale sposa una nuova firma luminosa a LED, abbinata a un fascione paraurti più aerodinamico. Anche cofano anteriore e parafanghi risultano di inedito disegno con l’obiettivo di rendere più efficiente l’aerodinamica e di conseguenza migliorare autonomia e prestazioni.

La vista posteriore sfoggia invece due nuovi gruppi ottici a forma di "C" inglobati nel portellone. Il logo del marchio californiano lascia il posto alla scritta TESLA, mentre la zona inferiore del paraurti ospita un inedito estrattore di colore nero. La vettura può essere personalizzata con due nuove livree esterne denominate Ultra Rosso e Grigio Stealth e con una nuova collezione di cerchi in lega.

Interni e dotazione

L’abitacolo della Model 3 è stato impreziosito con materiali più lussuosi e ricercati come ad esempio l’alluminio e tessuti di qualità, mentre il confort acustico è stato ottimizzato con l’adozione di cristalli acustici, nuove guarnizioni e materiali dedicati all’insonorizzazione. Di inedita concezione la console centrale rivestita in alluminio che ora ospita nuovi porta oggetti, un doppio caricatore wireless per smartphone e ben tre ingressi USB-C da 65 watt.

La plancia viene dominata dallo schermo centrale dell'infotainment da 15,4 pollici che può contare su una superficie più ampia per merito della presenza di una cornice meno ingombrante. Per la prima volta fa la sua comparsa su questo modello un display da 8 pollici per i passeggeri posteriori, che permette di gestire climatizzazione e intrattenimento.

Il nuovo volante a tre razze ospita comandi multimediali che prendono il posto delle precedenti levette. Completa la dotazione il nuovo impianto audio con 17 diffusori sulle versioni Long Range e 9 altoparlanti sulle Model 3 a trazione posteriore.

Autonomia

Miglioramenti anche per quanto riguarda l’autonomia che nel caso della versione a trazione posteriore raggiunge i 554 km con i cerchi di serie da 18 pollici (513 km con i cerchi da 19 pollici), mentre la Long Range a trazione integrale raggiunge quota 678 km (629 km con i cerchi da 19). Per ottimizzare l’efficienza, su entrambe le versioni la velocità massima è stata limitata a 201 km/h, mentre i tempi di accelerazione da 0 a 100 Km/h sono invariati e risultano rispettivamente pari a 6,1 secondi per la trazione dietro e 4,4 secondi per la 4x4.

Prezzi

I prezzi di listino per il mercato italiano partono da 42.490 euro per la versione a trazione posteriore (1000 euro in più rispetto all’attuale generazione) e da 49.990 euro per la Model 3 Long Range a trazione integrale. Le consegne partiranno alla fine del mese di ottobre 2023.