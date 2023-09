Tesla Model X, in arrivo la prima super elettrica per la Polizia

La Polizia stradale si prepara ad "arruolare" una Tesla Model X, il super SUV elettrico della Casa di Elon Musk che si distingue per un potente powertrain a zero emissioni e per contenuti tecnologici di altissimo livello. Si tratta della prima vettura 100% elettrica ad essere arruolata in un corpo di polizia del nostro paese, in questo caso parliamo della Polizia stradale che si occupa della sicurezza e del pattugliamento delle strade e autostrade italiane.

Ceduta in comodato d’uso

Ancora non è avvenuta nessuna comunicazione ufficiale né da parte della Polizia e né da Tesla, secondo le indiscrezioni risulta probabile però che il Costruttore californiano abbia ceduto la vettura in comodato d’uso l'esemplare in questione che si distingue per le stupefacenti portiere posteriori ad apertura verticale, denominate Falcon Wings.

Un video svela la nuova Model X della Polizia

Un video diramato in rete mostra infatti una Tesla Model X, SUV di punta della Casa automobilistica fondata da Elon Musk, che “indossa” la divisa della polizia stradale. Nel filmato è possibile notare che la vettura non ha ancora ricevuto l’allestimento completo, considerando che mancano le targhe e i classici lampeggianti solitamente posizionati sul tetto dell’auto. Proprio la posizione dei lampeggianti potrebbe trovare non poche difficoltà, visto la presenza delle suggestive portiere e del tetto in vetro.

L’auto della Polizia più potente di sempre

L’esemplare della Model X con la divisa della Polizia dovrebbe essere la versione di punta denominata Plaid ed equipaggiata da un potentissimo powertrain doppio motore (e di conseguenza con trazione integrale), in grado di sviluppare la bellezza di 1020 CV. I dati dichiarati dal Costruttore parlano di un’incredibile accelerazione da 0 a 100 km/h effettuata in appena 2,6 secondi. La Model X sarà quindi la vettura più potente e prestazionale utilizzata dalle Forze dell’ordine del nostro paese, surclassando la Lamborghini Huracan da 600 CV, sempre in dote alla Polstradale.

Non mancano le critiche

Il video della Tesla Model X della polizia sta ovviamente sollevando numerosi commenti, molti dei quali ironici che prendono di mira la possibilità di rimanere senza carica elettrica durante un ipotetico inseguimento. Ricordiamo che l’autonomia di questa Model X è di ben 543 km, quindi uguale o superiore a molte sportive e supercar.