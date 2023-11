Tesla Model X: in Veneto la prima elettrica della polizia stradale

Oggi, presso il Compartimento di Polizia Stradale per il Veneto, è stata presentata la prima auto elettrica destinata alla Polizia Stradale italiana, che opererà sulla tratta autostradale tra Venezia e Padova, gestita da Concessioni Autostradali Venete. La vettura, una Tesla Model X, è stata acquisita da Cav Spa nell'ambito di una gara d'appalto dedicata ai veicoli a zero emissioni. Il prezzo di listino di questo allestimento è posto a ben 103.970 euro e, come dato dichiarato, presenta un'autonomia massima di 576 km.

Arriva la Model X sull’Autostrada

La Tesla Model X della Polizia Stradale abbina elementi di sostenibilità ambientale alle più avanzate soluzioni tecnologiche, offrendo prestazioni stradali eccezionali in un contesto sostenibile. La batteria da 100 kWh consente il funzionamento dei due motori elettrici capaci di generare una potenza massima di ben 685 CV e garantisce una velocità massima di 262 chilometri all'ora, con un'accelerazione da 0 a 100 in soli 3,9 secondi.

L'entrata in servizio della vettura è prevista per l'inizio del 2024 e contribuirà all'implementazione dei servizi di controllo e sicurezza lungo le tratte gestite da Cav, tra cui l'A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, l'A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo. Queste strade, frequentate quotidianamente da 210 mila veicoli, saranno ora monitorate da questo particolare veicolo a zero emissioni.

Oltre alla transizione verso veicoli elettrici, Cav sta anche potenziando la rete di punti di ricarica lungo le autostrade. Le colonnine di ricarica saranno collocate presso la sede di Marghera, la barriera di Venezia Mestre e lungo la rete autostradale, con stazioni di ricarica previste presso le uscite autostradali di Padova Est, Spinea e Preganziol, accessibili 24 ore su 24. Presto saranno disponibili anche punti di ricarica rapida nelle aree di servizio di Arino Est ed Ovest e Marghera Est, per sostenere la crescente flotta di veicoli elettrici nella regione.