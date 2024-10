Tesla Model Y a 7 posti, ecco l’elettrica che pensa alle famiglie numerose

Ascolta ora 00:00 00:00

La Tesla Model Y è l’elettrica dei record, grazie a numeri di vendita che hanno fatto impallidire le auto termiche più gettonate. Ora, il SUV a zero emissioni della Casa californiana sarà adatto anche alle famiglie numerose, grazie ad una nuova e versatile versione a 7 posti, disponibile sul mercato europeo.

Tesla Model Y a 7 posti, basata sulla long range a trazione integrale

Questa nuova variante pensata per ospitare ben 7 persone risulta disponibile esclusivamente nella versione long range a trazione integrale. Dal punto di vista meccanico, il SUV targato Tesla sfrutta due motori elettrici da 514 CV e 493 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote motrici. I propulsori sono alimentati da una batteria NMC da 77 kW che promette un'autonomia massima di 533 km (ciclo di omologazione WLTP).

Configurazione 7 posti

Questa nuova configurazione dell'abitacolo include due sedili supplementari posizionati in terza fila e accessibili dalle portiere posteriori. Questi ultimi, infatti, possono scorrere in avanti e gli schienali si ripiegano per facilitare l’accesso ai passeggeri, semplicemente premendo uno degli appositi pulsanti. I passeggeri della terza fila sono quindi posizionati proprio sotto il lunotto posteriore e possono usufruire di due prese USB-C dedicate alla ricarica di device elettronici.

Capacità bagagliaio

La Tesla Model Y 7 posti vanta a ridosso della terza fila di sedili una capacità di carico di soli 363 litri, ovvero uno spazio decisamente inferiore rispetto agli 854 litri della variante a cinque posti. Il problema di spazio può essere risolto abbattendo la terza fila di sedili che permette così di aumentare la capacità di carico fino ad un massimo di 2.040 litri, un valore piuttosto simile ai 2.158 litri della 5 posti.

Prezzo

La nuova

Tesla Model Y a 7 posti può essere acquistata con un sovrapprezzo di, da aggiungere ai 51.990 euro della long range a trazione integrale 5 posti, per un totale di