Tesla Model Y Performance: bastano 460 cv per il SUV definitivo? Poco importa che sia elettrico

Esiste un momento preciso in cui un'auto smette di essere un prodotto e diventa un riferimento. Per la Tesla Model Y, quel momento è arrivato nel 2023, quando è diventata la prima elettrica a guidare la classifica delle auto più vendute al mondo. In Europa la Model Y è rimasta l'auto elettrica più venduta per quattro anni consecutivi, confermando il primato inaugurato nel 2022. Un risultato costruito su un'equazione semplice: tecnologia, spazio, autonomia e un rapporto qualità-prezzo difficile da battere. La versione Performance, però, aggiunge una variabile inattesa all'equazione: il piacere di guida. Tesla stessa non ha mai nascosto l'ambizione: "In Tesla non facciamo auto lente" è diventato uno dei motti del brand, e ogni generazione Performance ha avuto il compito di dimostrarlo su strada. Questa nuova Model Y Performance aggiorna la formula con aerodinamica migliorata, sospensioni adattive sviluppate internamente e un powertrain da 460 CV che promette di non lasciare indifferenti. Il prezzo di attacco è di 63.970 euro.

Dimensioni e design

La Model Y Performance misura 479,6 cm in lunghezza, 212,9 cm in larghezza (specchietti inclusi) e 161,1 cm in altezza, con un passo di 289 cm e un peso in ordine di marcia di 2.033 kg. Le dimensioni la collocano saldamente nel segmento dei SUV compatti-medi, dove la concorrenza premium - BMW iX3, Audi Q6 e-tron, Mercedes EQC - si muove su cifre simili ma con prezzi spesso superiori di 10.000 euro e oltre. Rispetto alle versioni standard della gamma, la Performance si distingue per una serie di interventi estetici mirati e tutt'altro che decorativi. Il frontale e il paraurti posteriore sono specifici per questa versione, progettati per ridurre la resistenza aerodinamica del 10% rispetto alla precedente Model Y Performance. Il sollevamento aerodinamico migliora del 64% e l'equilibrio tra avantreno e retrotreno del 27%: numeri che si traducono in stabilità concreta alle velocità elevate. Il dettaglio più scenografico sono i cerchi Arachnid 2.0 da 21 pollici, dal design sportivo a raggi sottili, che lasciano in bella vista le pinze freno rosse dell'impianto frenante maggiorato. Al posteriore spicca il diffusore in tinta con la carrozzeria e, soprattutto, lo spoiler in carbonio che - insieme al badge "Performance" - distingue questa versione a colpo d'occhio. Il risultato è un'auto che mantiene la compostezza tipica del design Tesla, ma con un'identità visiva più definita e sportiva rispetto al resto della famiglia.

Interni e tecnologia

La filosofia dell'abitacolo è quella che chi conosce Tesla conosce bene: minimalismo radicale, con tutto il controllo affidato al touchscreen centrale da 16 pollici, affiancato da un monitor posteriore da 8 pollici per i passeggeri del secondo sedile. Lo schermo è reattivo, la grafica è curata e da qui si gestiscono non solo le funzioni di infotainment - con navigazione integrata, streaming musicale e connettività - ma anche tutte le personalizzazioni della guida sportiva, dalle modalità di sospensione alla risposta dello sterzo. La configurazione degli interni è pensata per chi guida: plancia pulita, comandi ridotti all'essenziale, zero distrazioni.

La Performance aggiunge però dettagli esclusivi che cambiano la percezione dell'abitacolo. La novità più riuscita sono i sedili anteriori Performance, con supporti laterali più pronunciati rispetto agli standard che trattengono bene il corpo nelle situazioni di guida più dinamica, senza penalizzare il comfort nel quotidiano. Inserti in fibra di carbonio sulla plancia e nei pannelli porta, pedali in alluminio e il badge "Performance" sotto il poggiatesta completano un abitacolo che sa essere sportivo senza rinunciare alla versatilità familiare.

Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza storici della Model Y, e la Performance non fa eccezione. Davanti si sta benissimo, dietro c'è ampio agio per due adulti alti, e anche il terzo passeggero non soffre eccessivamente. Il bagagliaio offre 822 litri con i sedili in uso, espandibili a 2.022 litri abbattendo gli schienali, ai quali si aggiungono 116 litri del frunk anteriore: numeri da SUV familiare senza asterischi. La ricarica wireless dello smartphone è di serie, così come le prese USB-C sia anteriori che posteriori.

Prova su strada

Il punto di partenza è un powertrain da due motori - uno per asse - per una potenza combinata di 460 CV (sebbene sembrino molti di più alla guida), una batteria rinnovata da 82 kWh e una trazione integrale intelligente che gestisce la coppia in modo preciso e puntuale. I numeri dichiarati parlano da soli: 0-100 km/h in 3,5 secondi, velocità massima di 250 km/h. Ma quello che sorprende non è tanto la velocità, quanto il modo in cui questa auto affronta la strada.

Le sospensioni adattive, sviluppate internamente da Tesla, lavorano in tempo reale sulla base del fondo stradale e dello stile di guida, rendendo la Model Y Performance straordinariamente versatile. In modalità di guida più rilassata l'auto scivola fluida, filtrando le asperità con una compostezza che non ci si aspetterebbe da un veicolo “sportivo” da oltre due tonnellate. Quando si decide di alzare il ritmo, il comportamento cambia in modo sensibile: il rollio è contenuto, lo sterzo - selezionabile in modalità "pesante" dal display - restituisce una sensazione piacevolmente carica e precisa, e la spinta dei motori elettrici accompagna in modo progressivo, senza il calcio improvviso che a volte caratterizza le elettriche più potenti. La geometria delle sospensioni anteriori è stata rivista per migliorare sia la precisione di guida che il filtraggio delle irregolarità, e si sente. L'unica nota critica riguarda l'impianto frenante: nella guida ordinaria il pedale è solido e ben modulabile, ma quando si inizia a spingere con decisione i dischi perdono un po' di quella brillantezza che ci si aspetterebbe a questo livello prestazionale. Migliora anche lo sterzo, sebbene ci sia ampio margine per potersi avvicinare ad altre Suv più dinamiche di riferimento, come Stelvio, Macan o BMW X3.

Sul fronte dell'autonomia, la Model Y Performance riesce in un'impresa rara: essere efficiente nonostante la potenza. I 580 km dichiarati nel ciclo WLTP - appena 6 in meno della Long Range -con un consumo medio di 15,2 kWh/100 km sono numeri credibili e coerenti con le misurazioni reali su percorsi misti. In città i consumi scendono ulteriormente, mentre in autostrada a velocità sostenuta si sale, come su qualsiasi elettrica. In media si percorrono circa 520/540 km in città e intorno ai 400 in autostrada. La ricarica rapida accetta fino a 250 kW in corrente continua, che si traduce in sostanza nella possibilità di recuperare centinaia di chilometri di autonomia in una pausa caffè presso la rete Supercharger.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Model Y 2025-2026 si articola su quattro versioni: Standard RWD (da 41.970 euro), Long Range Premium RWD (51.970 euro), Long Range Premium AWD (54.970 euro) e Performance AWD (63.970 euro). Va tenuto presente che il prezzo della Performance supera la soglia di 45.000 euro per l'accesso all'ecobonus italiano, quindi l'acquisto non beneficia degli incentivi diretti - un elemento da considerare nel confronto con alcune alternative.

La Tesla Model Y Performance è un'auto difficile da criticare con argomenti tecnici solidi. Fa tutto bene - spazio, tecnologia, autonomia, ricarica - e aggiunge una dinamica di guida che su un SUV da oltre due tonnellate non si dà affatto per scontata. A 63.970 euro si posiziona in una fascia dove la concorrenza esiste ma fa fatica a proporre lo stesso insieme di qualità.