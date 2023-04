Tesla, arriva un altro taglio dei prezzi: ecco su quali modelli

Nuovo taglio dei prezzi da parte di Tesla. L'azienda statunitense annuncia un ritocco al ribasso per quanto concerne i listini in Europa, in primis in Italia, Germania e Francia: tale intervento riguarderà le Model 3, Model Y, Model S e Model X, anche se non tutte le varianti saranno incluse.

La casa automobilistica prosegue, quindi, nella sua politica di riduzione dei costi, per ampliare ulteriormente la propria fetta di mercato, avviata a gennaio col taglio ai listini di Model 3 e Model Y e poi rafforzata in Italia con il ribasso del prezzo della Model 3 a trazione posteriore Rwd con l'obiettivo di rientrare nella fascia di prezzo prevista dagli incentivi statali.

Tesla spiega che questo nuovo taglio è risultato realizzabile grazie all'incremento e al perfezionamento delle proprie capacità produttive. "La nostra missione è quella di accelerare la transizione verso le energie rinnovabili" , dichiara in un comunicato la casa automobilistica. "Il nostro masterplan ha definito un percorso chiaro per raggiungere questa missione: la trasformazione di prodotti di piccola serie ad alto costo in veicoli di massa più economici" , conclude la nota.

Italia

Nel nostro Paese il ribasso interesserà le versioni più costose di Model 3 e Model Y, pertanto il prezzo di quella "base" rimarrà invariato. Ciò significa che la Tesla Model 3 base rimarrà a quota 41.490 euro, mentre la Model 3 Long Range passerà da 52.990 a 48.990 euro, e la Model 3 Performance, calerà da 59.990 a 53.990 euro. Per quanto concerne Model Y resteranno invariati i costi delle prime due versioni (la base rimane a quota 46.990 euro e la Long Range si manterrà sui 53.990 euro), mentre la Performance subirà un taglio di 4mila euro, passando da 63.990 a 59.990 euro. Il costo di Model 3 base varia poi per l'applicazione degli incentivi, ovvero 5mila euro in caso di rottamazione e 3mila euro senza vettura da rottamare (ricordando che il prezzo massimo per accedere all'Ecobonus è di 42.700 euro).

Tutti i modelli di Tesla Model S e Model X risultano invece coinvolti nel taglio dei prezzi di listino: Model S base passa a 105.990 euro (- 9.010 euro), Model S Plaid a 130.990 euro (- 9.010 euro), Model X base a 114.990 euro (- 10.010 euro) e infine Model X Plaid a 134.990 euro (- 10.010 euro).

Germania e Francia

In Germania la casa automobilistica statunitense ha scelto di procedere con un ribasso dei listini di Model 3 e Model Y compreso tra il 4,5% e il 9,8%, che va a sommarsi ai tagli già operati dall'azienda a inizio gennaio 2023 (- 17%). In Francia, invece, chi dovesse decidere di comprare Model 3 a 44.990 euro potrà beneficiare di un'ulteriore talgio grazie a un contributo statale di 5mila euro.