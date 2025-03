Tomasi Auto: crescita record e leadership nel settore automobilistico

Ascolta ora 00:00 00:00

Tomasi Auto continua a distinguersi come una delle realtà più solide e dinamiche nel mercato dell’automotive, grazie a risultati eccezionali e a una strategia vincente.

Nel 2024, l’azienda ha registrato un record di vendite con oltre 17.500 veicoli consegnati, raggiungendo un fatturato che ha superato i 296 milioni di euro. Questi numeri confermano Tomasi Auto come un protagonista assoluto nel panorama della distribuzione indipendente multi-brand, con un focus particolare sul settore dell’usato di qualità.

Attualmente, il Gruppo vanta una disponibilità di oltre 4.000 veicoli in pronta consegna, offrendo un’ampia selezione di modelli appartenenti ai principali Marchi automobilistici. Questa varietà consente di soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea, interessata a citycar, SUV di lusso, auto a zero emissioni, vetture sportive e familiari.

Tomasi Auto, una storia di successo, dalle radici solide alla crescita costante

Fondata nel 1997 da Giancarlo e Franco Tomasi, l’azienda si è affermata nel tempo grazie a una visione strategica basata su trasparenza, affidabilità e indipendenza.

La sede principale di Guidizzolo (MN) si estende su 26.800 metri quadri, con una capacità di circa 1.680 posti auto. Negli anni, Tomasi Auto ha ampliato la propria presenza sul territorio, con filiali strategiche a Milano, Verona e Roma.

L’ultima grande novità è stata l’inaugurazione della nuova sede a Roma, situata in una posizione strategica sul Grande Raccordo Anulare, all’uscita 33 al km 65. Questo innovativo hub automobilistico è stato progettato per offrire un servizio efficiente e completo, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più ampia, proveniente anche dalle regioni limitrofe.

Innovazione e visione futura

Alla guida del Gruppo ci sono ancora oggi Giancarlo Tomasi (Presidente) e Franco Tomasi (Amministratore Delegato), due imprenditori che hanno fatto della soddisfazione del cliente il pilastro del loro modello di business.

Tomasi Auto si distingue non solo per la vendita di vetture di nuova generazione, ma anche per un’offerta di auto usate e rigenerate, garantendo sempre la massima qualità e convenienza.

Con una strategia

incentrata sull’innovazione e sulla crescita sostenibile,si conferma come un punto di riferimento nel mercato automobilistico italiano, proiettato verso un futuro sempre più solido e competitivo.