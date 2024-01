Auto, le top 10 a basso costo: la nostra classifica

Il mercato dell'automobile in Italia mostra dei numeri positivi, anche grazie alla spinta che i modelli low budget riescono a fornire. Nella nostra rassegna di dieci vetture, abbiamo cercato di raggruppare le proposte più interessanti a un prezzo decisamente intrigante e che non superi i 17.000 euro. Dunque, vediamo la top 10 delle migliori auto a basso costo.

10 - Lancia Ypsilon

In attesa della nuova generazione che debutterà a breve, l'attuale Lancia Ypsilon continua a riscuotere un bel successo in Italia. Il Marchio italiano non ne fa un mistero, la Ypsilon è un modello che parla soprattutto alle donne. Una fedele compagna per muoversi in città, ma sempre con stile. La sua linea è classica, dolce e morbida, mentre l'equipaggiamento è ricco e funzionale per rispondere alle esigenze di chi siede al volante. Il bagagliaio è in linea con la categoria di riferimento e possiede spazio a sufficienza per borsoni, valigie e sacchetti. Sono molteplici le versioni della citycar che strizzano l'occhio all'universo fashion e glamour. In listino, odiernamente, la piccola di casa Lancia propone un motore ibrido-benzina. Prezzo di 17.650 euro.

9 - MG ZS

La MG ZS è una crossover compatta a trazione anteriore, prodotta in Cina, sotto l'effige dello storico marchio britannico risorto per un nuovo corso all'interno dell'automotive moderna. La vettura sfoggia delle linee classiche, non troppo eccentriche e con un piccolo tocco di aggressività. L'abitacolo è spazioso, al pari di un bagagliaio (448/1375 litri) buono per la categoria, e lineare nello stile. Classico il cruscotto con strumenti a lancetta, mentre è più moderno il touchscreen centrale da 10,1" anche con navigatore. Discrete, in linea di massima, le finiture. La ZS è disponibile sia a benzina che a zero emissioni, ma soltanto la prima è veramente economica. Prezzo di partenza di 17.340 euro.

8 - Renault Clio

La Renault Clio da sempre è considerata una delle regine del mercato italiano, fin dalla prima generazione nata agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso. L'utilitaria francese ha recentemente ricevuto un aggiornamento, che le ha portato in dote un nuovo frontale, ancora più moderno e fresco. La linea, invece, resta dinamica e avvincente. Lunga 4,05 metri, la vettura transalpina si distingue per un abitacolo spazioso, anche per quattro adulti. Ampia la gamma di motori, dai classici benzina fino alla variante full hybrid, passando per la GPL. Presente anche un diesel da 100 CV. Prezzo a partire da 17.250 euro.

7 - Hyundai i10

L'aspetto della Hyundai i10 è il più classico fra le citycar, grazie al cofano corto, il tetto alto e l'ampia superficie vetrata che sono stati pensati per dare il più possibile spazio e luminosità all'interno. Si aggiungono, però, una personalità di livello, grazie all'elaborato frontale. Il merito va alle nervature nella fiancata e all'andamento appuntito dei finestrini posteriori. L'interno si conferma decisamente ampio per la categoria. I motori sono tutti dei 1.0 a tre cilindri. Prezzo a partire da 16.950 euro.

6 - Mahindra KUV100

La Mahindra KUV100 è una crossover compatta, dalla linea personale e discretamente fuori dal coro. La capacità del bagagliaio non è eccezionale (da 243 litri a 473 a divano abbattuto), così come l’accessibilità che resta penalizzata dai larghi fanali orizzontali, che abbassano la soglia di accesso. Dentro all'abitacolo, invece, le plastiche sono rigide, ma di aspetto gradevole. Comoda la posizione della leva del cambio nella consolle. L’interno è spazioso anche nei sedili posteriori, sia per le gambe sia per la testa; il pavimento nasconde anche un capiente vano, al quale si accede alzando una botola. Il motore è un 1.2 a benzina (anche Gpl) a tre cilindri da 87 CV, abbinato a un cambio a cinque marce ben manovrabile, è piuttosto vispo in accelerazione. Prezzo a partire da 15.645 euro.

5 - Mitsubishi Space Star

La Mitsubishi Space Star è una cinque porte che sa regalare qualche piccola sorpresa, nonostante le dimensioni molto contenute. Due adulti viaggiano in grande comodità, ma anche in quattro l'esperienza non è negativa. Per quanto riguarda la capacità di carico, il bagagliaio è da 210 litri (o 912 a divano giù), quindi non è il massimo ma c'è sicuramente chi fa peggio. L'abitacolo non brilla per originalità ma i comandi sono a portata di mano. Il motore 1.2 a tre cilindri da 71 CV offre un discreto sprint, ma non nelle marce alte, mentre i consumi sono da primato. Completano la gamma una versione bi-fuel a Gpl e una con il cambio automatico a variazione continua di rapporto. Buona la dotazione di base. Prezzo a partire da 15.500 euro.

4 - Fiat Panda

La Fiat Panda è una vettura pratica che sa sgusciare bene in città quanto fuori. Ha una carrozzeria lunga meno di 4 metri, può ospitare quattro persone comodamente ed è ideale per ogni utilizzo. Sulla Panda si bada al sodo, così al suo interno si respira il massimo della razionalità, con due quadranti analogici dietro al volante a indicare i giri motore e la velocità, mentre al centro della plancia si collocano i tasti fisici della climatizzazione. Con il più recente aggiornamento è stato inserito il sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, che assicura la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Lo spazio è buono per chi sta davanti e quanto basta per chi siede dietro. Attualmente in listino viene proposta un'unica motorizzazione un 1.0 hybrid da 70 CV. Infine, i costi di acquisto e di gestione sono molto interessanti. Prezzo a partire da 15.500 euro.

3 - Renault Twingo

La Renault Twingo è una superutilitaria che ha ricevuto un restyling nel 2019, tracciando un solco col passato grazie a uno stile più moderno, oltre ad aver adottato dei contenuti tecnologici più interessanti. Gli interni sono ampiamente personalizzabili tramite inserti colorati, assecondando la volontà del cliente. Il sistema multimediale Renault è Easy Link con schermo touchscreen da 7 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. I comandi fisici del clima sono accessibili, al pari delle porte USB collocate nella parte inferiore della console centrale. Il motore è un 1.0 tre cilindri aspirato SCe da 65 CV con l’unica opzione del cambio manuale a 5 rapporti. Prezzo a partire da 15.350 euro.

2 - Kia Picanto

Pratica, funzionale e dall'aspetto gioviale. Questa è la Kia Picanto che presenta una carrozzeria a cinque porte (comode), e un tocco di sportività che viene esaltato dai grandi fari avvolgenti, dall’ampia mascherina e dalle finte prese d’aria laterali. Bella la nervatura dal senso dinamico che si trova sulle fiancate, così come il lunotto posteriore avvolgente e i fari dallo sviluppo orizzontale. Nonostante le dimensioni molto compatte, gli interni sono spaziosi e sorprendentemente comodi. La plancia è razionale con uso limitate di plastiche rigide e spartane. L'infotainment è regolabile tramite uno schermo da 7 pollici di tipo tattile. Anche in questo caso, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è garantita. La trazione è anteriore e la gamma motori è formata da un 1.0 da 65 CV, che può essere benzina o bi-fuel (GPL). Prezzo a partire da 14.300 euro.

1 - Dacia Sandero

Al primo posto, rappresentate anche della categoria delle utilitarie tuttofare, sbuca fuori la Dacia Sandero, che è l'utilitaria più venduta in Italia nel corso del 2023. La sua forza risiede specificamente nell'eccezionale rapporto qualità-prezzo, esaltato da un abitacolo molto spazioso e arioso. L'auto è lunga 4,07 metri, mentre il bagagliaio va dai 328 a 1.186 litri. La base tecnica è condivisa con la Renault Clio, cosa che la rende apprezzabile anche per le ficcanti doti dinamiche. Le motorizzazioni vanno dal benzina 1.0 da 65 o 90 CV (quest'ultimo turbo), fino alla versione bi-fuel GPL da 101 CV. Prezzo a partire da 13.250 euro.