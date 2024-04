Torna agli antichi splendori la “rossa” di Mercedes vincitrice alla Targa Florio

Mercedes, dopo un lungo restauro, e a distanza di 100 anni, riporta su strada la racing car che gli consentì una straordinaria “tripletta” alla quindicesima Targa Florio.

Era il 27 aprile del 1924 quando Christian Werner, a bordo di una Mercedes "Kompressor", si aggiudicò, con il tempo di 6 ore 32 minuti e 37 secondi la competizione siciliana. Secondi e terzi, nella stessa classe e con vetture gemelle, i piloti Christian Lautenschlager ed Alfred Neubauer. Contestualmente alla “Targa”, Werner, si aggiudicò la Coppa Florio e il giro più veloce (108 Km) in un’ora e trentacinque minuti.

All'inizio degli anni Venti, A’ Cursa, come veniva chiamata la Targa dai siciliani, era considerata la competizione più impegnativa d’Europa. La Targa, offriva alle Case tedesche un'importante opportunità perché, dopo la Prima Guerra Mondiale, erano state inizialmente escluse dalla partecipazione al Campionato europeo di Gran Premio. In Sicilia Mercedes ottenne il secondo posto assoluto nel 1921, l’anno successivo vinse condotta da un privato.

Nel 1924 da Stoccarda inviarono in Sicilia un veicolo che si basava sui progetti di Paul Daimler e sviluppato da Ferdinand Porsche, allora direttore tecnico e responsabile dello sviluppo della Daimler-Motoren-Gesellschaft.

Per arrivare al traguardo della Targa bidognava guidare per 7000 curve: quattro giri del tracciato “medio” delle Madonie. Cinque giri erano previsti per aggiudicarsi l’altro ambito trofeo: la Coppa Florio. Rotture, incidenti e imprevisti vari facevano dannare piloti e meccanici.

Quella Mercedes Kompressor rossa era spinta da un motore 2 litri, due alberi a camme in testa azionati da un albero verticale e tecnologia a quattro valvole con la candela di accensione situata per la prima volta al centro del cilindro.

La allora Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) portò a casa una tripletta storica.

Negli archivi di Stoccarda è conservato il telegramma con il quale la squadra comunicò i risultati in Patria: “Risultato complessivo Werner vince Targa e Coppa Florio, più Coppa Caltavuturo per il miglior tempo per raggiungere questa destinazione, più Coppa Villa Igiea per il giro record, più Gran medaglia d’oro del Re d’Italia e idem Motor Club Sicilia, più tutti i premi conferiti dalla Camera di Commercio di Palermo STOP Risultato classe Werner primo, Lautenschlager secondo, Neubauer terzo, team Mercedes vince Coppa Termini per miglior scuderia”.

A 100 anni dal trionfo nella leggendaria Targa Florio, Mercedes-Benz Classic, ha restaurato il veicolo dalla propria collezione secondo i più alti standard di autenticità. La “rossa” tedesca sarà in tour nei principali eventi internazionali nel 2024."Nel 1924 – spiega Marcus Breitschwerdt, Responsabile del Patrimonio Mercedes-Benz - con questa straordinaria racing car,la Casa della Stella ha fatto la storia del motorsport. Un secolo dopo, il veicolo può essere rivisto in azione nelle sue condizioni originali, il che significa che Mercedes-Benz Classic sta facendo la storia. Perché una cosa del genere è possibile solo grazie all'unione delle competenze del Mercedes-Benz Classic Centre, dell'Archivio Mercedes-Benz Classic e di una solida rete di esperti. Questo affascinante progetto rende tangibile la forza innovativa della nostra azienda, dalle sue origini nel 1886 fino al futuro".