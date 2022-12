Toyota CH-R Prologue, anticipando il prossimo suv ibrido

Nonostante siano passati ben sei anni dal debutto di Toyota CH-R, ancora oggi si dimostra essere uno dei crossover più venduti, sicuramente all’interno della categoria dei veicoli ibridi. Addirittura uno dei primi a lanciare la moda della carrozzeria dalle sembianze coupè all’interno del segmento dei crossover compatti, riscuotendo un successo senza precedenti in casa Toyota. Con questa anticipazione del prossimo capitolo, Toyota CH-R Prologue mostra quelle che potrebbero sicuramente essere le sembianze del prossimo modello di punta giapponese.

Linee tese e futuristiche

Colpisce sicuramente il design, spigoloso, inedito e d’impatto, pronto ad anticipare non solo le linee del prossimo modello ma anche il futuro linguaggio stilistico di Toyota. Si ritrovano infatti alcuni stilemi già intravisti sulla più piccola Toyota Aygo X, come il faro a boomerang e i passaruota scolpiti. Tutta nuova anche la calandra esagonale ad effetto 3D, che sembra quasi fuoriuscire dal frontale. A livello di proporzioni sembra piuttosto invariata rispetto al modello uscente, con forse una maggiore accentuazione del lunotto posteriore spiovente. Grandi i cerchi in lega, verosimilmente fino a 19”, con ampi passaruota sagomati e delle luci led posteriori che rimandano ad un nuovo linguaggio stilistico più personale. Secondo i primi rumors, Toyota offrirà anche la possibilità di personalizzare la vettura con la duplicè tonalità, come visto in queste foto d’anteprima. Se il design vi sembra piuttosto in linea con i nostri canoni, dovete infatti sapere che è stata pensata, progettata e disegnata in Europa, più precisamente in Francia.

Anima elettrificata

Come sembra lecito aspettarsi, nuova CH-R continuerà la tradizione dell’ibrido anche nella nuova generazione. Saranno però tutti nuovi i propulsori, infatti assieme ai consolidati motori iridi full, saranno disponibili anche delle meccaniche ibride plug-in (con batterie assemblate in Europa), fino ad ora mai proposte su CH-R. Basandoci sulle motorizzazioni offerta sulla nuova Corolla Cross, potremmo aspettarci il nuovo 2.0 Hybrid da 197 CV di potenza massima, ma non si esclude anche un motorizzazione entry level. Lato ibrido plug-in, si può pronosticare l’introduzione della nuova motorizzazione PHEV vista sulla nuova generazione di Prius, con ben 223 CV e una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh, quanto basta per assicurare fino a 77 km a zero emissioni. Non si sanno ovviamente i prezzi, ma nuova Toyota CH-R è attesa nel corso del 2023, probabilmente entro l’estate.