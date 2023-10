Toyota Land Cruiser, svelato il concept che anticipa la rivoluzionaria versione elettrica

La Toyota Land Cruiser, l’iconico modello che ha scritto la storia dei fuoristrada, si prepara ad un cambiamento epocale che segue l’ormai inevitabile transizione energetica protagonista di tutto il settore automotive globale.

Toyota Land Cruiser, in arrivo una rivoluzione

Nata nel lontano 1951, la Land Cruiser si è aggiornata nel corso del tempo con numerose generazioni, ma non ha mai abbandonato la sua impostazione da vero off-road, abbinata a poderosi motori termici. Anche l’ultima generazione che ha debuttato di recente, ha seguito questa linea, ma in futuro le cose sono destinate a cambiare. La Casa dei tre ellissi ha infatti svelato l’inedita Land Cruiser Se, concept car che anticipa le forme del modello di serie 100% elettrico, destinato ad arrivare nei prossimi anni.

Forme imponenti

Le misure di questa concept sono importanti, si parla infatti di una lunghezza di 5,13 metri, una larghezza di 1,98 m e un’altezza di 1,7 m che rendono questo modello uno dei più grandi mai prodotti dal Costruttore nipponico. La vettura sfoggia un aspetto imponente e austero che sfoggia alcuni richiami stilistici alla bZ4X. Il frontale dalla forma squadrata risulta impreziosito da sottili fari a LED separati dalla scritta “Toyota”. Le fiancate ospitano generosi passaruota, mentre il tetto spiovente “addolcisce” le forme muscolose dell’auto, così come la coda affusolata che ospita luci orizzontali e un lunotto inclinato dotato di un grande spoiler superiore.

Indole da SUV

C’è da dire che nel complesso la "Land Cruiser Se" si avvicina esteticamente più a un SUV che a un fuoristrada duro e puro. Questo si evince dall’altezza non troppo rialzata, dalla presenza dei grandi cerchi in lega e dalla mancanza di protezioni specifiche per la carrozzeria. Tutti questi dettagli fanno di questo modello una vettura può propensa al fuoristrada leggero che impegnativo.

Spaziosa e potente

Purtroppo non sono stati diffuse immagini degli interni, ma secondo quanto anticipato dalla Casa, questa vettura sarà molto spaziosa, infatti potrà ospitare fino a 8 persone disposte su 3 file di sedili, inoltre il powertrain elettrico sarà in grado di offrire un’elevata coppia, dettaglio fondamentale per l’uso in off-road. Toyota non si è voluta sbilanciare con altri dettagli, ma non è difficile immaginare un posizionamento tra i fuoristrada e i SUV di lusso, cercando così di dare del filo da torcere alla concorrente di riferimento, ovvero sua maestà Range Rover. Ulteriori informazioni su questa Land Cruiser a zero emissioni arriveranno nelle prossime settimane e noi siamo già molto curiosi su come si evolverà uno dei fuoristrada più iconici di sempre.