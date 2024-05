La Toyota Yaris Cross ora fa 130 per un ibrido più ibrido

Acquirenti disorientati? Mercato in ebollizione “controllata”? Toyota risponde inaugurando, con la nuova motorizzazione della Yaris Cross, la “strategia dual hybrid”. Al power train 1.5 115 Hybrid si affianca ora il 130 Hybrid e il gioco è fatto: più scelta, più potenza, più tecnologia a bordo per un modello che, giunto al giro di boa della quinta generazione, ha fatto strada e si è fatto strada. Nel nuovo 1.5 Hybrid 130, l’affermato sistema full hybrid da 1,5 litri porta in dote un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e più potente che, assieme alle implementazioni apportate alla centralina di controllo, garantisce un aumento del 12% della potenza totale del sistema, che passa, appunto da 116 CV/85 kW a 130 CV/96 kW. Sulla strade di Palma di Maiorca l’abbiamo messa alla frusta la fortunata vettura del brand giapponese e il risultato è stato palpabile: un’accelerazione più rapida ( da 0 a 100 km/h 10,7 secondi) e il sorpasso da 80 a 120 km/h ridotto in 8,9 secondi).

Per quanto riguarda le emissioni di CO2: il nuovo sistema raggiunge i migliori valori della categoria (101-116 g/km), mentre il consumo di carburante è di 4,5-5,2 l/100 km. Ma ci sono altri “trucchi” nipponici che meritano di venire evidenziati: le nuove tecnologie ibride includono infatti una funzione che assiste l’accelerazione o la decelerazione dell’auto in base alle variazioni di pendenza della strada. In questo modo si riduce la necessità di premere ulteriormente sull’acceleratore quando si guida in salita e si ottiene un controllo in discesa che rallenta il veicolo quando il guidatore toglie il piede dall’acceleratore. Inoltre, il “Predictive Efficient Drive” apprende il comportamento del conducente e le condizioni della strada e del traffico sui percorsi programmati nel sistema di navigazione basato su cloud dell’auto. Questa intelligenza viene utilizzata dal sistema ibrido per ottimizzare il controllo della carica e della scarica della batteria, in linea con le condizioni della strada e del traffico. Il supporto alla decelerazione predittiva raccoglie dati sul comportamento di guida che vengono utilizzati per fornire sullo schermo indicazioni sui punti del percorso definiti “punti di supporto alla decelerazione, in cui il guidatore può lasciare l’acceleratore per aumentare l’efficienza del carburante e della potenza. Quando si rilascia l’acceleratore, la forza frenante del motore viene aumentata a livelli più elevati del normale (“controllo di rigenerazione esteso”), consentendo anche una ricarica più efficiente della batteria.

L’altro elemento del “Predictive Efficient Drive” è il controllo predittivo dello stato di carica (SOC). Questo funziona in due scenari di guida. In primo luogo, il “Downhill SOC Control” prevede lunghi tratti di percorso in discesa in base ai dati cartografici e riduce in anticipo il livello di carica della batteria in modo da recuperare più energia durante la discesa. In secondo luogo, il “Congestion SOC Control” monitora le informazioni sul traffico e, quando viene segnalato un ingorgo, mantiene il livello di carica della batteria in modo che il veicolo possa viaggiare più a lungo nel traffico lento senza dover avviare il motore termico. Come dire: basta frenare e accelerare così come ci viene. A bordo si apprezza il nuovo approccio alle informazioni, alla connettività e all’intrattenimento è stato trasformato con l’introduzione di un display per la strumentazione del guidatore che può essere configurato e personalizzato, sia un sistema multimediale più potente, più rapido nelle risposte e con una gamma più ampia di funzioni. I display sono da 7 o 12,3 pollici per la strumentazione principale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda degli allestimenti. Il nuovo propulsore 1.5 Hybrid 130 è disponibile negli allestimenti alto di gamma, tra cui la nuova Premiere e la GR SPORT. In ogni resta in servizio il modello ibrido da 116 cv/85 kW giusto ribatezzato in 1.5 Hybrid 115. I prezzi della nuova Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 partono da 33.

400 euro nell’allestimento “Lounge” a due ruote motrici e arrivano fino alla top di gamma, “Premiere” AWD a 39.900 euro