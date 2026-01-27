Transizione e performance: Porsche Italia presenta Cayenne Electric e il bilancio 2025

Il bilancio 2025 di Porsche Italia arriva in un momento in cui il mercato sta ancora cercando un equilibrio tra domanda premium, incertezze macro e ritmo dell’elettrificazione. Nella conferenza stampa annuale, l’amministratore delegato Pietro Innocenti ha presentato i numeri dell’anno e la traiettoria dei prossimi mesi, insistendo su un concetto: la flessione dei volumi non ha intaccato in modo proporzionale la capacità della filiale di reggere sul piano del valore, grazie alla forza della gamma e della rete. "Il 2025 è stato un anno che ha dimostrato la solidità del nostro brand, la forza della nostra gamma prodotti e il valore della nostra rete", ha dichiarato. Sullo sfondo, il tema della transizione resta centrale, anche perché il passaggio di consegne dalla Macan a benzina alla nuova Macan full electric ha rappresentato uno snodo concreto, non solo una dichiarazione d’intenti.

L'andamento del 2025

Porsche Italia ha chiuso il 2025 con 7.228 vetture consegnate, un calo del 12% rispetto al 2024 da record. Il dato viene però inquadrato come quarto miglior anno di sempre per la filiale italiana e sufficiente a confermare l’Italia come terzo mercato europeo per volumi. La lettura proposta da Innocenti collega la flessione a fattori di mercato e, soprattutto, all’uscita di scena della Macan a benzina, storicamente il modello più “volumetrico” del marchio, sostituita nella strategia da una Macan 100% elettrica che nel 2025 ha vissuto il primo anno completo di presenza. In questo senso, il 2025 viene raccontato come un anno di assestamento: meno unità rispetto al picco, ma con una gamma che ha spostato l’attenzione verso modelli ad alto valore e verso un mix di alimentazioni più articolato.

911 best seller

Nel 2025 la 911 ha conquistato il ruolo di best seller con 2.544 esemplari consegnati: il risultato è indicato come record dal 2008 e, nel segmento di riferimento, associato a una quota di mercato del 67,6%. Al secondo posto per volumi si è posizionata Cayenne con 2.122 unità vendute, mentre Macan in versione full electric ha registrato 1.703 consegne nel suo primo anno completo. È proprio Macan Electric a fornire uno degli indicatori più interessanti sul profilo della domanda: un cliente su due viene indicato come nuovo per il marchio, mentre il 25% possedeva già il modello a benzina; inoltre, per l’85% dei clienti l’acquisto ha rappresentato il primo ingresso nella mobilità elettrica. A completare la classifica, Panamera chiude il 2025 con 439 consegne e Taycan con 260, mentre la 718 – disponibile solo nelle versioni Cayman GT4 RS e Spyder RS – totalizza 160 unità.

BEV al 27% e piano di ricalibrazione a fine decennio

La ripartizione delle vendite per alimentazione restituisce un quadro definito "ben bilanciato" tra tre tecnologie: i modelli ibridi rappresentano il 37% delle vendite, seguiti a breve distanza dai modelli a benzina (36%). I veicoli elettrici raggiungono una quota del 27%, un dato che Porsche Italia mette in relazione con la penetrazione complessiva delle BEV in Italia, indicata al 6,2%, e con la quota BEV globale del marchio, riportata al 22%. Sul fronte commerciale, il canale di vendita online registra nel 2025 una flessione del 4% rispetto all’anno precedente, ma viene descritto come particolarmente efficace per l’elettrico: un cliente su quattro che acquista online sceglie un modello completamente elettrico. Guardando avanti, la filiale richiama il piano di ricalibrazione annunciato dal gruppo: verso la fine del decennio sono previsti nuovi prodotti per tutte e tre le tipologie di alimentazione, con l’obiettivo dichiarato di mantenere libertà di scelta nei principali segmenti (berline, SUV e sportive a due porte). Nel comparto delle sportive a due porte è attesa la nuova 718, destinata a completare la gamma elettrica già composta da Taycan, Macan e Cayenne.

Sempre entro fine decennio è indicato l’arrivo di un SUV posizionato al di sopra di Cayenne: inizialmente concepito come completamente elettrico, verrebbe proposto al lancio con motorizzazioni a combustione e ibride plug-in. È inoltre previsto un B-SUV con motori ibridi plug-in e termici, mentre per gli attuali prodotti a combustione vengono annunciate nuove generazioni dei modelli successori.