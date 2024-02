Trionfo tecnologico alla 24 ore di Daytona: Bosch e Michelin rivoluzionano le vetture dell’endurance

Sul podio della 24 Ore di Daytona, ad accompagnare i vincitori: Bosch e Michelin, partner tecnologici del campionato IMSA. All'evento dell’automobilismo endurance più prestigioso del Nord America, la fondazione tedesca e la multinazionale francese hanno portato le vetture a nuovi livelli di prestazioni e sicurezza.

Bosch, leader globale nel settore delle tecnologie automobilistiche ha introdotto una serie di innovazioni, come la gestione del motore Bosch Motorsport capace di ottimizzare le prestazioni del propulsore offrendo una potenza costante e una risposta immediata ai comandi del pilota.

Una sostanziale modifica a cui si è aggiunta una nuova telemetria avanzata e la tecnologia di gestione elettronica dei freni. Quest’ultima permette un controllo preciso e adattabile in tempo reale a garantendo una migliore stabilità in frenata e una notevole riduzione degli spazzi di arresto.

Le innovazioni di Bosch, per la prima volta in oltre 20 anni, permetteranno ai produttori e ai team di utilizzare la stessa vettura per competere sia per la vittoria assoluta nel FIA World Endurance Championship che nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, senza dover approntare modifiche alle vetture.

C’è voluto un villaggio di pneumatici per supportare tutti i team IMSA al Daytona International Speedway. Un team, quello messo in campo da Michelin, formato da 34 manager operativi e 65 addetti alle operazioni di officina. Alla 24 ore della Florida, per le vetture ibride IMSA GTP il costruttore francese ha offerto due opzioni: un pneumatico primario con mescola “medium” e una “soft” da utilizzare esclusivamente per temperature più fresche dalle 19:00 di sabato sera fino alle 8:00 di domenica mattina.

La tecnologia offerta quest’anno da Michelin ha permesso ai team di estendere durante il giorno, fino a quasi raddoppiare, nelle ore notturne, le percorrenze con un treno di pneumatici.

Gli pneumatici Michelin, dotati di RFID (Radio Frequency IDentification), una tecnologia che utilizza la radiofrequenza per memorizzare, archiviare e registrare dati su un dispositivo e per recuperarli da remoto, sono stati sempre monitorati dagli ingegneri della telemetria per conoscere l’usura ed eventuali anomalie.

In questa edizione Rolex at 24 allo Speedway di Daytona, Bosch e Michelin, hanno segnato un importante passo avanti nella trasformazione delle corse automobilistiche attraverso l'innovazione tecnologica. La telemetria avanzata di Bosch e gli pneumatici con lunghe durate di Michelin sono il simbolo di un futuro in cui le vetture da corsa saranno sempre più connesse, sostenibili ed efficienti.