Troppo olio nel motore dell'auto: ecco quali rischi si corrono

Ascolta ora 00:00 00:00

Una corretta manutenzione della propria auto comprende anche il cambio regolare dell'olio, fondamentale per lubrificare, ridurre l'attrito, raffreddare e mantenere pulite le componenti meccaniche del motore. Ciò nonostante, quando si parla di olio, bisogna sempre tenere presente un altro aspetto importante, cioè quello di valutare il suo livello, ovvero di stabilire se la quantità sia corretta.

Si è infatti sempre portati istintivamente a pensare che i potenziali problemi possano nascere da una quantità insufficiente di olio o dalla presenza di un liquido troppo "vecchio" o contaminato, cosa che inibisce la sua capacità di lubrificare le parti meccaniche causando una loro maggiore usura e un incremento della probabilità di guasti. Non è così, dato che avere una quantità eccessiva di lubrificante porta problemi altrettanto gravi al motore.

Ma cosa può comportare una situazione del genere? Un eccesso di olio può ad esempio può causare difficoltà a girare in modo corretto da parte dell'albero motore, al pari dell'utilizzo di un lubrificante poco adatto o di scarsa qualità. Se l'albero non gira bene può accendersi la tanto temuta spia di controllo del motore così come potrebbero verificarsi la mancata accensione dei cilindri o un abbassamento del livello di prestazione del propulsore. Le difficoltà si potrebbero addirittura riscontrare nella stessa fase di avvio del motore.

Non solo: una quantità eccessiva di olio favorisce la formazione di bolle d'aria, in grado ovviamente di ridurre l'efficacia del lubrificante, e una grande pressione che alla lunga comporta delle gravi conseguenze come il danneggiamento delle guarnizioni e quindi l'insorgere di perdite.

Un altro problema che si può verificare qualora si ecceda con il liquido lubrificante è che una parte di esso penetri nel sistema di aspirazione della vettura: quando ciò avviene si può riscontrare un forte odore di olio bruciato la fuoriuscita di fumi blu dallo scarico dell'auto ed evidenti problemi di accensione. Nel caso in cui il lubrificante raggiunga la camera di combustione potrebbe inzuppare le candele creando difficoltà nell'avvio del motore così come nel suo funzionamento in marcia.

L'unica maniera di evitare che una situazione del genere possa verificarsi è quello di controllare il livello dell'olio: se ci si rende conto di un eccesso, è meglio portare l'auto dal meccanico.

Esiste un modo semplice e pratico per poter intervenire autonomamente e senza la necessità di svitare il bullone da sotto, ovvero quello di dotarsi di una siringa con tubo di gomma, facilmente reperibile in commercio: così facendo si potrà aspirare la parte di lubrificante in eccesso in tutta sicurezza.