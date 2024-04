Nuova Subaru Outback Geyser, debutta l’allestimento premium che mescola le anime outdoor e touring

Lanciata nel 2021, l’ultima Subaru Outback - arrivata alla sesta generazione - arricchisce la propria offerta con l'introduzione dell’inedito allestimento “Geyser”, studiato per mescolare al meglio le anime outdoor e touring di questa poliedrica ed inarrestabile vettura.

Subaru Outback Geyser, design ispirato all’off-road

La Outback Geyser sfoggia un design che richiama l’animo off-road della versione 4DVENTURE, mentre gli interni vantano un animo Premium, per quanto riguarda la qualità e il comfort offerto dall’abitacolo. La forte identità di questo modello si rispecchia nella livrea esterna Geyser Blue. Tra i dettagli estetici presi in prestito dalla 4DVENTURE segnaliamo: mancorrenti sul tetto con dettagli Green e capacità di carico maggiorata, protezione paraurti anteriore e posteriore Gloss Black, retrovisori e Antenna a pinna di squalo Crystal Black e cerchi in lega di alluminio da 18 pollici dark metallic. L’allestimento Gayser porta in dote in esclusiva spoiler e finitura posteriori Crystal Black, paraspruzzi anteriori e posteriori, protezioni portiere e protezione paraurti posteriore in resina.

Abitacolo lussuoso e curato

Come accennato in precedenza, l’abitacolo della Outback Geyser è particolarmente curato e lussuoso, tanto da essere soprannominato dallo stesso Costruttore un “salotto viaggiante”. La ricca e completa dotazione comprende infatti i sedili rivestiti in pelle Nappa Nera con funzione di memorizzazione del sedile conducente e dello specchietto retrovisore. Non mancano i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente automaticamente con funzione inclinazione in retromarcia e il sistema audio con 11 altoparlanti Harman Kardon con subwoofer e amplificatore a 8 canali per gli amanti della buona musica. Completano la lista la telecamera anteriore e laterale e il tetto apribile elettricamente in cristallo con funzioni di scorrimento e inclinazione. Per un uso gravoso con condizioni meteo avverse troviamo componenti realizzati con materiali waterproof, come tappeti anteriori e posteriori, vasca baule bassa waterproof e protezione baule sedili posteriori.

Sicurezza e ADAS

Sulla vettura troviamo il rinnovato EyeSight, il suo premiato sistema di assistenza alla guida con nuove telecamere stereo. Il dispositivo offre ben 11 funzioni tra cui le novità dell’Autonomous Emergency Steering (che attiva impianto frenant, e sterzo per evitare una collisione nei momenti che precedono un possibile impatto), l’Intelligent Speed Limiter e l’Adaptive Cruise Control dotato delle funzioni di Lane Centering Control e Preceding Vehicle Adaptive Steering Control.

Motore boxer

A spingere l’ultima generazione dell’Outback troviamo il noto e apprezzato motore BOXER da 2,5 litri a iniezione diretta che scarica 169 CV sulla trazione integrale Symmetrical AWD attraverso l’uso del cambio automatico CVT Lineartronic. Secondo i dati dichiarati la vettura raggiunge una velocità massima di 196 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi. L’inarrestabilità della Outback viene coadiuvata dal sofisticato sistema X-MODE dotato di due modalità di utilizzo: SNOW/DIRT per superficie stradale irregolare come neve o sterrato, e DEEP SNOW/MUD per superfici come ad esempio neve fresca, fango o sabbia.

Prezzo

La nuova Subaru Outback Geyser può essere acquistata presso le concessionarie italiane della Casa delle pleiadi ad un prezzo di partenza di 53. .