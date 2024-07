Velocità e adrenalina a bordo delle Mercedes-AMG: emozioni forti all'autodromo di Imola

Ascolta ora 00:00 00:00

L'asfalto già rovente dalle prime ore del mattino. E, oltre le tre luci rosse pronte a scattare, la pista di Imola. Nessuno sugli spalti, eppuri li immagini gremiti, in attesa ad ogni giro, con lo sguardo fisso sui bolidi che sfrecciano a velocità che, anche solo a pensarle, danno il capogiro. Ad essere lì in pista, sotto la tribuna, è tutta un'altra sensazione: il rettilineo ti sembra così corto e il motore che ti spinge a velocità, che nemmeno in autostrada sfioreresti, è un tutt'uno col tuo stomaco. Il piede preme sull'acceleratore e per un istante, che in quel momento può sembrare eterno, sfiori quella sensazione pazzesca di fendere l'aria come un proiettile, di superare ogni limite, di volare.

Un giorno sulla pista di Imola

Correre in pista, però, non è soltanto un momento per dare libero sfogo alle proprie pulsioni, lasciandosi andare all’adrenalina che la velocità riesce a regalare. È molto di più. È, soprattutto, l'occasione per migliorare le capacità di guida e la tecnica al volante, per allenare i riflessi in curva e la reattività sul bagnato, per imparare a conoscere meglio l'auto che si sta portando. Insomma, per garantire una sicurezza di guida superiore in ogni frangente. Anche nella vita di tutti i giorni. Nasce anche, e soprattutto, per questa ragione la AMG Experience che riunisce tutti gli appassionati e felici possessori delle vetture di Affalterbach su circuiti e percorsi prestigiosi nel corso dell’anno.

In Italia la AMG Experience è attiva già dal 2012. E, in tutti questi anni, è riuscita a totalizzare ben ottanta corsi formativi. Tutti quanti capitanati da esperti istruttori e piloti professionisti. Per un totale di oltre 2.400 attestati rilasciati ai partecipanti che, al termine della giornata di formazione e divertimento, escono sempre elettrizzati dall'esperienza. Lo scorso giugno anche ilGiornale è sceso in pista, all'autodromo "Enzo Ferrari" di Imola, per toccare con mano un corso unico al mondo. E testare, sull'asfalto di un circuito spettacolare, tutta la formidabile gamma Mercedes-AMG, mettendo alla prova le qualità di vetture con potenza variegate e carrozzerie differenti. Un'occasione unica per poter affinare l'occhio e il manico con mezzi così diversi.

AMG Experience on Track Performance

"The ordinary escape" è il programma per debuttanti. Dura un giorno: si parte presto al mattino e si va avanti a oltranza, con ritmo serrato ma mai stancante, fino al tardo pomeriggio. Per tutta la giornata i partecipanti, che vengono divisi in più gruppi affidati ciascuno a validissimi istruttori, possono testare le proprie capacità e provare a migliorarle in tre sessioni differenti: la "drag Race", una gara di accelerazione e frenata su un rettilineo; il "cornering", un allenamento utilissimo per imparare a impostare traiettorie e curve; il "car control", sessione di lavoro per mettere in risalto il sovrasterzo e il sottosterzo delle auto. Alle "lezioni" pratiche seguono, poi, le due parti più divertenti del corso, probabilmente quelle più attese dagli iscritti: le tre prove "lead and follow 1 e 2" e la "handling course", durante le quali i piloti possono correre in pista in modo più dinamico e coinvolgente. È in questo momento che si lascia libero sfogo all'adrenalina.

Oltre al corso base, i veri appassionati possono godere di una giornata con sessioni più avanzate. Il corso "Advance" è, infatti, destinato per tutti quelli che hanno già ricevuto il primo attestato del corso "AMG Experience on Track Performance" o che hanno partecipato ad altri corsi su pista. Essendo un programma per piloti più esperti, gli istruttori puntano in questo caso ad affinare tecniche specifiche seguendo tre percorsi ben distinti: il "trail brake", durante il quale si lavora alle frenate da usare squisitamente su un tracciato con la classica "staccata"; il "traction test", sessione tesa a provare le nove modalità di traction control; il "lead and follow + track walk" durante il quale i partecipanti seguiranno il maestro sulla pista assorbendo i punti del tracciato sul quale sfreccerà nella sessione di “corsa” conclusiva.

L’Experience invernale

Oltre alle prove sull’asfalto duro e crudo di circuiti come Imola, Modena e Vallelunga, in inverno si può fare l’Experience con AMG sulla neve, in una località suggestiva come Livigno.

L’attività si svolge ovviamente su un'area specifica, innevata e ghiacciata, Qui gli istruttori guideranno gli automobilisti in sessioni di "pendolo", "sovrasterzo otto" e "cornering". Dopo aver preso confidenza con questa tipologia di terreno, i gruppi vengono suddivisi in due squadre dopodiché cominciano le competizioni a tempo e in pista per un divertimento a trecentosessanta gradi.