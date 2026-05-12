Vespa Newtron: fuori è classica, sotto batte un cuore elettrico

Mantenere il passato declinandolo in salsa elettrica? La ricetta è semplice: si prende una Vespa tradizionale, si rimuove la meccanica termica e si installa un sistema elettrico completo sviluppato da Newtron. Il risultato è uno scooter a zero emissioni locali che conserva l’aspetto del mezzo originale… ma è elettrico!

I numeri di Vespa Newtron

Il kit di conversione Newtron è conforme alla normativa italiana sul retrofit elettrico, in particolare al D.M. 141/2022, e permette di trasformare una Vespa termica in uno scooter elettrico omologato. Il sistema comprende motore elettrico, pacco batterie agli ioni di litio, centralina di gestione e interfaccia di ricarica.

Le configurazioni previste sono due. La prima utilizza un motore da 11 kW, paragonabile per categoria d’uso a uno scooter 125. La seconda sale a 14 kW, avvicinandosi all’impiego di uno scooter di cilindrata superiore. La batteria lavora a circa 48 V e può arrivare fino a massimo 4,5 kWh di capacità.

Con questi dati, l’autonomia dichiarata si colloca tra 100 e 120 km reali e la ricarica completa richiede circa quattro ore. La velocità massima varia tra 90 e 110 km/h in base alla configurazione scelta, mentre l’aumento di peso rispetto alla Vespa originale resta contenuto.

La compatibilità riguarda diversi modelli Vespa, dalla Granturismo 125L fino alle più recenti GTS 310.

Come va? La Vespa diventa elettrica ma resta Vespa

La logica della Vespa Newtron è quella di aggiornare un mezzo esistente rendendolo più attuale e a prova di restrizioni del traffico. La conversione porta i vantaggi tipici dell’elettrico, a partire dalla coppia immediata, e questo si nota maggiormente su un mezzo a due ruote e leggero.

Newtron ha lavorato sul non snaturare il comportamento dinamico: se è vero che la ciclistica non cambia, il bilanciamento dei pesi poteva essere un rischio ma, grazie ad un incremento di peso ridotto e a un bilanciamento studiato, il telaio non cambia nelle prestazioni.

L’autonomia compresa tra 100 e 120 km, insieme alle prestazioni del motore, permettono di usare la Vespa per contesti urbani ed extra-urbani e, potendo ricaricare al lavoro, in 4 ore si ottiene un altro centinaio di chilometri per coprire anche tragitti casa-lavoro più impegnativi.

Prezzi e versioni

Il kit di conversione Vespa Newtron parte da 3.590 euro, tutto incluso, per la versione da 11 kW con batteria da 3 kWh. La configurazione superiore, con motore da 14 kW e batteria da 4,5 kWh, arriva a 4.590 euro. Ovviamente le cifre si riferiscono al kit per chi ha già la Vespa.

Chi invece preferisce acquistare una Vespa già convertita su base Piaggio Donor L o GTS può orientarsi sulle versioni chiavi in mano, con prezzi compresi tra 7.590 e 8.990 euro.