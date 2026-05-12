Famiglia nel bosco, sui social spunta l’appello a Kate Middleton: ecco perché

La notizia più bella è che le condizioni di salute della figlia minore della famiglia nel bosco migliorano di giorno con il processo di recupero giunto ormai a buon punto tant’é che manca ormai poco alle dimissioni. Dall’altro lato, si sa che mamma Catherine soffre la lontananza dai figli come ha a pertamente manifestato per la Festa della mamma : anche per questo motivo i social si stanno mobilitando per favorire nientemeno che l’aiuto di Kate Middleton.

La visita di Kate in Italia

La principessa Kate, infatti, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio sarà in visita a Reggio Emilia nell’ambito del Royal Foundation Centre for Early Childhood (Centro per la prima infanzia), che si occupa di promuovere e studiare lo sviluppo nella prima infanzia. I sostenitori della Famiglia nel bosco stanno raccogliendo gli sforzi per arrivare a consegnare una lettera a Kate Middleton per poterla mettere al corrente di questa particolare vicenda che va avanti da mesi.

L’appello social per la Famiglia nel bosco

“Il 13 e 14 maggio Kate Middleton sarà a Reggio Emilia. Qualcuno può mettersi in contatto per intercedere? I legali?”, scrive un utente su Facebook nella pagina dedicata “Aiutiamo la famiglia nel bosco” che conta quasi 20mila membri. “La principessa Kate Intende parlare di suo progetto di asili nidi. Forse può Natan contattarla. Non lo so se è opportuno, ma vale almeno valutare possibilità”, scrive un’altra persona auspicando che possa esserci questo incontro tra le parti.

Insomma, mentre la principessa Kate parlerà della tematica dell’eduzione nei primi anni di vita, i sostenitori di Natan e Catherine sperano di portare a galla la vicenda dei lori figli. Si sa che gli incontri saranno protetti ma sembra che sul posto stiano andando dei sostenitori della famiglia per far sentire la loro voce.

Come detto, questa trasferta italiana è stata “fortemente voluta dalla

principessa”, come viene spiegato da Kensington Palace. Kate viaggerà senza il marito William, che il 13 maggio dovrà essere a Westminster con il padre, Re Carlo, per l’inaugurazione della nuova sessione del Parlamento britannico.