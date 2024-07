In viaggio con la EX30, la piccola di casa Volvo

Ascolta ora 00:00 00:00

Göteborg «Il viaggio è energia. E l’energia fa scoprire paesaggi e mondi. Fa esplorare la Vita». E’ il pensiero di un viaggiatore ispirato, il pensiero di Goethe, quando consegnò il manoscritto del suo «Viaggio in Italia», pubblicato nel 1817. Partito da Carlsbad con la carrozza della posta arrivò in Sicilia, viaggiando per circa due anni, inanellando 10588 chilometri. Sarebbe stato più comodo a bordo di una Volvo (e ne capiremo fra qualche riga il perché) ma avrebbe dovuto attendere fino al 14 aprile del 1927 per salire a bordo della «OV4», la prima Volvo in assoluto, uscita quella mattina dagli stabilimenti di Göteborg. Energia dunque, quella citata da Goethe, pensiero più che condivisibile, ma anche la nuova energia, rigorosamente green, di un’auto elettrica come la Volvo EX30, al volante della quale due team di sei persone, tra cui chi scrive, si sono alternate alla guida in un percorso di 2091 chilometri, punteggiato di emozioni che, dal Volvo Studio di Milano ci ha portato fino al World of Volvo a Göteborg, «monumento» contemporaneo alla storia del marchio, dall’architettura che profuma d’abete.

Compatti in formazione, con tre EX30 da guidare, quattro città da visitare e quattro giorni di viaggio. Ma per centrare il bersaglio un imperativo: relax. Ovvero ricariche al momento giusto e nel luogo giusto (complimenti a chi ha fatto scouting per disegnare percorso e soste). La compagna inseparabile con cui ho flirtato? Una EX30, trazione posteriore, motore singolo, 5,3 secondi da 0 a 100, velocità autolimitata a 180 Km/h e autonomia dichiarata di 450 chilometri. E lei che, facendomi gli occhi (pardon, i fari) dolci al risveglio e alla buonanotte, mi ha aiutato a scrivere il mio «Viaggio», autografando le pietre miliari delle mie soste e delle mie tappe. La prima in Austria, 306 chilometri alle spalle. Ci arriviamo col 18 per cento di autonomia e quindi ricarica, sulle sponde del lago di Costanza, mentre si pranza. Dobbiamo ancora compierne 309 per giungere a Norimberga, sfogliando, dall’album del parabrezza, pagine di paesini che sembrano usciti dalle fiabe. A Norimberga arriviamo con un residuo di batteria striminzito perché sulle autostrade tedesche abbiamo pigiato un po’ troppo sull’acceleratore (come non si dovrebbe fare con un’auto elettrica). Ma tant’è, ci penserà la notte a rimettere in forma e in carica la EX30.

Secondo giorno e nuovo tappone, questa volta di 650 chilometri. Occorre giocare d’astuzia. Serve non solo il secondo caffè ma un rabbocchino da un quarto d’ora alle colonnine fast per incamerare quel rifornimento in più che ci porterà tranquilli a Gottingen, Bassa Sassonia, per una bistecca con ricarica e “divorare” così i rimanenti 300 chilometri fino alla fascinosa Lubecca. Ci arriveremo con un bel 30 per cento di batteria. Convinciamo le EX30 ad accontentarsi delle ricariche lentissime da 3 kilowattora dell’hotel. L’indomani pronti e via per incontrare la Danimarca dei sorrisi, dove la primavera viene già interpretata come estate. Sosta per il pranzo con il contorno di ricarica e i 475 km per raggiungere Copenaghen sono una passeggiata. Come quella che ci concediamo zigzagando tra le biciclette.

Una buona dormita e si riparte per la volata finale di Göteborg con i 272 cavalli della EX30 che galoppano sul maestoso ponte di Orensund, 8 chilometri di stupore, che collega la Danimarca alla Svezia.

Ce l’abbiamo fatta, ci siamo divertiti ed è quasi un dispiacere lasciare quei sedili che sono stati il nostro comodo salotto per quattro giorni. Ha vinto il relax.

La media totale del consumo della piccola flotta di EX30 è stata di 18,4 KWh per 100 Km, un ottimo risultato se si considerano i lunghi tratti autostradali tedeschi senza limiti e quindi percorsi a velocità elevate.

Un viaggio che ha inoltre significato mancate emissioni di CO2 per circa 1,5 tonnellate ed è costato 383,5 euro di ricarica per auto.