Villa d’Este, torna il Concorso d’Eleganza più bello

Sulle rive del Lago di Como, nel parco incantato di Villa d’Este, la bellezza prende forma a quattro ruote. Dal 23 al 25 maggio 2025 andrà in scena la nuova edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, l’evento internazionale più esclusivo deò Vecchio Continente dedicato all’auto d’epoca. Sotto la sapiente regia di BMW Group Classic in collaborazione con il celebre hotel di Cernobbio, l’evento compie vent’anni nella sua forma attuale e conferma ancora una volta la sua capacità di coniugare storia, innovazione e passione.

Il cuore del concorso sarà la sfilata di 50 capolavori selezionati, divisi in otto classi tematiche. Dalle “sculture in movimento” degli anni ‘30 alle icone degli anni ‘80, fino ai “time capsule” rimasti intatti nel tempo. In passerella sfileranno anche rarità inedite e prototipi leggendari, come la BMW 328 Touring Coupé, trionfatrice alla Mille Miglia del 1940, e la “Trouser Crease Roadster”, ancora capace di emozionare.

Accanto alle storiche, spazio alle visioni del futuro: tra le novità annunciate, tre anteprime mondiali firmate BMW. “L’innovazione e la tradizione non sono in conflitto: sono il nostro DNA”, ha sottolineato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, durante la conferenza stampa milanese andata in scena alla House BMW di via Manzoni.

Non mancheranno i momenti celebrativi. La BMW Serie 3 spengerà 50 candeline, 70 le iconiche BMW 503 e 507. Stesso traguardo, per la Isetta, la storica city car protagonista di una suggestiva esposizione. Anche l’Art Car n.13 firmata da Sandro Chia sarà protagonista, preludio all’evento celebrativo previsto a dicembre all’ADI Design Museum.

A fare da cornice, i giardini di Villa Erba, che domenica ospiteranno il “Public Day – Il Festival”: una giornata aperta a tutti con le stesse auto viste a Villa d’Este. Nel programma anche “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht”, raduno informale per club e appassionati, con 150 auto da collezione attese.

Tra i riconoscimenti, oltre al prestigioso “Trofeo BMW Group – Best of Show”, ci saranno premi come la Coppa d’Oro, assegnata dal pubblico, e il “Trofeo Il Canto del Motore”, dedicato al miglior sound.

Un evento che è anche vetrina per il collezionismo di alto livello: Broad Arrow Auctions, la casa d’aste del colosso Hagerty, curerà una vendita di pezzi rari.

Tra queste due vetture della Casa dell’elica: la 507 del 1958 e la M1 del 1981.Villa d’Este, hotel di lusso con 152 camere immerse in dieci ettari di parco, sarà ancora una volta il palcoscenico perfetto. Dove il tempo si ferma, ma l’eleganza corre veloce.