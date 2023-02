I dati sulle vendite di auto elettriche in Europa, flessione in Italia

Secondo i dati diffusi da Jato Dynamics, lo scorso anno in Europa sono state immatricolate 1,56 milioni di auto elettriche, vale a dire il 29% in più rispetto ai numeri registrati nel 2021: si tratta quindi del nuovo record per quanto riguarda il vecchio continente. Il 60% del totale è composto da veicoli elettrici a batteria (bev) e veicoli elettrici ibridi plug-in (phev): le full electric sono salite rispetto alle plug-in, toccando quota 14% del totale di vetture vendute in Europa. All'interno della categoria "bev" più della metà dei modelli venduti è rappresentata dai suv elettrici (51%).

La classifica

Le auto preferite, stando all'analisi di Jato Dynamics, sono state le Tesla: Model Y è arrivata a circa 137mila unità (+ 424%), Model 3 a 91.500 (-35% rispetto alle 141mila unità vendute nel 2021). Sul gradino più basso del podio la Volkswagen ID.4, con 67.500 unità (+ 23%), che scalza il modello ID.3 (53mila unità, con un calo del 24%), il quale scivola quindi al quinto posto nella classifica. Al quarto troviamo invece la Fiat500e, in crescita del 49% con le sue 66mila immatricolazioni.

I dati di Fiat 500e

La full electric della Fiat 500 ha registrato un buon successo, soprattutto in Francia e Germania, raggiungendo il 37% del numero di immatricolazioni complessive del modello. Tra le auto elettriche è quella più venduta in Italia anche all'inizio del 2023: raggiunta quota 16,3% del totale (+ 1,6% rispetto ai dati del 2022). Complessivamente, proprio grazie al traino di 500e, Fiat mantiene anche per quest'anno la leadership nel mercato delle auto elettriche in Italia (16,6%).

Le altre posizioni

Scorrendo ancora la classifica, al sesto posto troviamo Skoda Enyaq (49.568 unità, + 12%) , seguita a ruota da Dacia Spring (48.535 unità, + 76%), Peugeot e-208 (46.616 unità, + 10%). Al nono e decimo posto due coreane, rispettivamente Hyundai Kona (41.226 unità, - 4%) e Kia Niro (38.522 unità – 18%), in attesa dei due nuovi modelli previsti per il 2023.

Come cambia il mercato

A superare il +424% di Tesla Model Y nella crescita rispetto al 2021, pur con numeri di immatricolazione decisamente inferiori, sono state MG Marvel R (+ 978% con 8.538 unità alla 44esima posizione della classifica), Cupra Born (+ 850% per 32.405 unità), Bmw iX (+ 490% per 24.472 unità) e Mercedes EQS (+ 430%).

Costruttori

In cima alla classifica per costruttori 2022 si trova Volkswagen con 350mila immatricolazioni (+ 15%), soprattutto grazie a ID.4 e Cupra Born. Subito dietro Tesla con 232mila (+ 38%) e Stellantis con 230mila (+ 31% ). Giù dal podio Hyundai-Kia (157.000 unità, + 15%) e gruppo Renault (143.700 unità, + 15%). A migliorare di più sono stati invece Geely (+ 122%) e gruppo Bmw (+ 75%).

I Paesi

La Norvegia (79%) è in cima alla classifica di vendite per Nazioni Ue. Molto distanziate le inseguitrici: la Svezia si ferma a quota 33% del totale, i Paesi Bassi al 23%, la Danimarca al 21%, Finlandia, Germania e Svizzera al 18%. Fanalino di coda l'Italia (3,7%), unico Stato ad aver registrato un decremento dello 0,9% rispetto al 2021.