Al volante della nuova Skoda Elroq, il C-Suv elettrico tutto spazio e comfort

Sull’isola di Maiorca soffia un vento tiepido e placido, un vero balsamo per affrontare le fatiche invernali. In questo splendido avamposto baciato dal sole, tempio di bellezza delle Baleari, spira anche una corrente di freschezza, di novità a quattro ruote che porta il nome di Škoda Elroq. Cominciamo proprio dall’appellativo, il neonato C-SUV alla spina è l’acronimo di “Electric Karoq”, in poche parole la variante a zero emissioni di CO2 del celebre crossover di Mladá Boleslav.

Andando in profondità, tuttavia, scopriamo che la Elroq ha più aspetti in comune con la grande Enyaq anziché con la più piccola Karoq, a tutto vantaggio del comfort per gli occupanti che possono godere di un veicolo veramente spazioso: l’auto è lunga 4,48 metri, mentre il passo è di 2,76 metri. A livello tecnico, la Škoda Elroq si poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, una base consolidata e che permette di scatenare a terra la potenza del propulsore elettrico dalle ruote posteriori. Al momento del lancio, due sono le versioni disponibili: la 50 e la 85, poi nel corso del 2025 arriveranno la 60 e la 85x (a trazione integrale).

La Elroq 50 possiede una batteria da 52 kWh netti per 375 km di autonomia (la ricarica dal 10 all’80% avviene in 25 minuti), mentre la 85 ha una batteria da 77 kWh netti e un’autonomia dichiarata di 581 km (si ricarica dal 10% all’80% in circa 28 minuti).

Le potenze sono rispettivamente di 125 kW per la 50 e di ben 210 kW per la 85, che garantiscono una guida fluida e dinamica.

Sulle affilate strade maiorchine la Elroq ci ha dimostrato di non essere una vettura con la quale correre col coltello fra i denti, in fondo non nasce per questo scopo, ma una perfetta compagna d’avventura per compiere viaggi in comodità e puro relax, al quale contribuisce superbamente lo spazio interno accogliente e tecnologico, con una punta di ecologia nei materiali, nel quale troneggia al centro della plancia lo schermo touch da 13”. Insonorizzazione e assorbimento delle asperità sono da applausi.

Neppure le manovre più complesse possono spaventare, perché il raggio di sterzata è straordinario: sembra una citycar. In caso contrario, grazie all’Intelligent Park Assist si può parcheggiare direttamente con lo smart phone.

Passando alla prova dell’occhio, la nuova Škoda Elroq conquista gli sguardi?Decisamente sì, il nuovo frontale è tanto personale quanto comunicativo, grazie alla mascherina scura “Tech -Deck Face”, mentre la silhouette è filante e il posteriore robusto nonché carismatico. Infine, il capitolo prezzi: la Elroq 50 parte da 34.500 euro chiavi in mano, mentre per la 85 servono 43.500 euro.TomGia.