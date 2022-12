Volkswagen e il futuro del sito di Wolfsburg

Wolfsburg è la fabbrica simbolo per Volkswagen, da qui è partita la rincorsa del costruttore tedesco nel settore delle quattro ruote quasi ottant’anni fa, e ancora adesso possiede un ruolo chiave nello scacchiere della produzione del colosso teutonico. L’ultima idea pensata dai vertici di VW è quella di investire una cifra di 460 milioni di euro entro il 2025 per una conversione delle linee del suo stabilimento più centrale per andare incontro al nuovo mercato sempre più indirizzato verso l’elettrico. Qui dovrebbe essere prodotta nel breve la piattaforma MEB, quella destinata ai veicoli a batteria, come ad esempio la prossima generazione di ID.3, ma anche la MEB+.

Prima ID.3 poi un SUV

Il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer , ha confermato in una conferenza planetaria che la prossima Volkswagen ID.3 lascerà la catena di montaggio di Wolfsburg a partire 2023, inizialmente in produzione parziale, poi con il pieno regime dal 2024. Il completamento del ramp-up è previsto entro la fine del 2025, mentre le misure di formazione necessarie per la forza lavoro sono attualmente in fase di preparazione. Schäfer ha aggiunto che ci sarà un’ulteriore auto elettrica basata sulla MEB+, e sarà un SUV che verrà prodotto - naturalmente - nel più famoso stabilimento tedesco: "Si tratta del più grande segmento in tutto il mondo, di cui fa parte la nostra popolare Tiguan. Il nuovo modello completerebbe idealmente i nostri bestseller ID.4 e ID.5. Questo è il modo in cui intendiamo espandere ulteriormente la nostra posizione di mercato e offrire ai nostri clienti le vetture di alta qualità che si aspettano da noi". Con queste decisioni e questi investimenti, Volkswagen dimostra la volontà di rafforzare ulteriormente la competitività della fabbrica di Wolfsburg e di dare alla forza lavoro una prospettiva concreta a lungo termine.

Progetto Trinity

Le sorti di Wolfsburg sono al sicuro anche nel domani, perché quel sito sarà inglobato nel progetto del modello Trinity, che sarà basato sulla futura piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) del Gruppo. Entro la fine del 2033, il marchio Volkswagen costruirà solo auto elettriche a Wolfsburg, come in tutti gli altri suoi stabilimenti in Europa. Su quelle che saranno le prospettive della fabbrica sita nel Land della Bassa Sassonia, ne ha parlato anche Daniela Cavallo, Presidentessa del Consiglio di Fabbrica: "Wolfsburg è il futuro. E il Consiglio di Fabbrica ha una chiara ambizione per il sito di Wolfsburg: produzione all'avanguardia, la migliore forza lavoro e il più grande spirito pionieristico. Ciò significa che Wolfsburg rimarrà la forza trainante del Marchio e del Gruppo nei prossimi anni con la trasformazione verso la produzione elettrica e un ulteriore modello completamente elettrico entro il 2026, insieme a Trinity e SSP. Svilupperemo insieme il calendario dettagliato. È così che creiamo posti di lavoro sicuri. Vorrei anche ringraziare l'intero team di produzione della nostra fabbrica principale che ha superato molte crisi in questo anno difficile”.