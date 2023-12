Volkswagen Golf 2024, le novità del restyling

Il 2024 si aprirà con una novità molto importante per la Casa di Wolfsburg: a fine gennaio è infatti atteso il debutto del restyling della Volkswagen Golf 8, inoltre l’iconico modello disegnato da Giorgetto Giugiaro celebrerà i 50 anni dalla nascita proprio nei primi mesi del prossimo anno.

Volkswagen Golf, le anticipazioni del restyling

L’atteso lancio della Volkswagen Golf 8 restyling è stato anticipato con una nota ufficiale che descrive così questo facelift: “Impressionerà con caratteristiche visivamente raffinate, nuovi sistemi di assistenza oltre a propulsori, sistemi e software di infotainment di prossima generazione”. Come è lecito aspettarsi, l'aggiornamento della media tedesca infatti porterà in dote numerose novità e innovazioni, soprattutto dal punto di vista tecnico e tecnologico.

Design rivisto

Il design della Golf restyling è stato anticipato qualche giorno fa da una immagine teaser in chiaroscuro che mostra il frontale della media teutonica. In particolare, la foto in questione ci regala uno sguardo sulla nuova firma luminosa caratterizzata da due piccole “parentesi” a LED dedicate a ognuno dei due gruppi ottici che risultano abbinate al logo retroilluminato. Le novità riguarderanno anche la vista posteriore, dotata di nuovi proiettori e fascione paraurti.

Nuovo Infotainment

Tra le novità tecnologiche della Golf 2024 spicca l’inedito sistema di infotainment Mib4, derivato da quello utilizzato anche dalle recenti ID.7, Passat e Tiguan. Il sistema multimediale sfrutta un display più grande che raggiunge i 12 pollici e risulta abbinato all'head-up display (offerto come optional a richiesta).

Gamma motori

Per quanto riguarda il capitolo motorizzazioni, sotto il cofano troveremo i propulsori a benzina 1.0, 1.5 e 2.0 litri e i diesel da 2.0 litri. Non mancherà l’introduzione di un nuovo ibrido plug-in, capace di offrire un’autonomia in elettrico di circa 100 km. La versione sportiva GTI dovrebbe, invece, guadagnare più potenza rispetto agli attuali 265 CV.

Quando arriva

Come accennato in precedenza, la nuova Golf restyling arriverà alla fine del prossimo gennaio, mentre le prevendite sono previste per la primavera del 2024.