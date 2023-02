Volkswagen produrrà internamente l’intero sistema di trazione per le proprie auto elettriche

Volkswagen Group Technology ha anticipato, nel corso del Tech Day 2023, alcune innovazioni future relative ai veicoli elettrici. Oltre a celle degli accumulatori e motori a emissioni zero, la società dedicata alle attività nel campo delle batterie, della ricarica e dei componenti elettronici, punta a produrre “in house” l’intero sistema di trazione EV: ciò offrirà notevoli vantaggi sia in termini di costi che di efficienza complessiva (fino al 20% in più). Nello specifico, in futuro saranno prodotti internamente anche inverter a impulsi e sistemi di gestione termica. Come dichiarato da Oliver Blume, presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo: “ Siamo da sempre sinonimo di prodotti e tecnologie di prima qualità. Grazie alle dimensioni, alla trasversalità e alle nostre competenze interne, possiamo sfruttare enormi economie di scala. Ciò va a vantaggio dei nostri clienti e rende i nostri veicoli ancora migliori ”.

Inverter e sistemi di raffreddamento “fatti in casa”: semplificazione ed efficienza

Entrando nel dettaglio, l’inverter a impulsi è un dispositivo in grado di convertire la corrente continua (CC) della batteria del veicolo in corrente alternata (CA) trifase destinata all’elettromotore. Considerato il “cervello” del powertrain a zero emissioni è, in buona parte, responsabile di prestazioni ed efficienza. Il primo inverter a impulsi del Gruppo Volkswagen, che potremo trovare sulla prossima generazione della piattaforma MEB, sarà progettato da zero sia per quanto riguarda l’hardware che il software. Inoltre, grazie all’architettura modulare, lo stesso dispositivo potrà essere implementato su tutti i veicoli in gamma, dalle vetture entry level alle supersportive con potenze di oltre 500 kW (680 CV). Per quanto riguarda, invece, i sistemi di gestione termica, di vitale importanza per il corretto funzionamento e l’autonomia delle batterie, gli sviluppatori del Gruppo stanno lavorando a soluzioni progettuali inedite: al posto degli attuali moduli singoli con tubazioni di collegamento per la dissipazione del calore, i dispositivi futuri saranno composti da un unico modulo termico integrato, estremamente compatto, leggero ed efficiente, che controllerà l’intera climatizzazione. Ciò apporterà vantaggi su autonomia e capacità di ricarica ultrarapida. Insomma, un sistema completo e “ottimizzato in modo olistico” che permetterà all’azienda di raggiungere la leadership tecnologica nella mobilità elettrica.