Volkswagen rinnova la partnership con 4 Ristoranti: ecco il nuovo ID.Buzz

Volkswagen sarà ancora una volta Mobility Official Partner degli episodi di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti": ad accompagnare il conduttore e i ristoratori nella nuova serie sarà un ID.Buzz bicolore grigio e nero coi vetri oscurati, il van totalmente elettrico che ha ereditato il ruolo dello storico Bulli.

L'annuncio

"La scoperta del territorio e delle tradizioni in modo sostenibile sono alla base della partnership che si è creata tra Volkswagen Veicoli Commerciali e 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti'" , spiega la casa automobilistica. Gli spostamenti tra un locale e l'altro verranno quindi effettuati col nuovo ID.Buzz.

La formula del programma non è cambiata, con i quattro concorrenti che dovranno prevalere sui rivali sulla base di una valutazione effettuata su cinque parametri: location, menu, servizio, conto e "Special", categoria che varia a seconda del territorio in cui si svolge la competizione.

Così come nel programma, tradizione e innovazione si ritrovano nel nuovo ID.Buzz: "Il design visionario di questo van dalle dimensioni compatte, offre un ampio open space da sfruttare nella quotidianità e un abitacolo in parte realizzato con materiali sostenibili" , spiega l'azienda.

Il veicolo, lungo 4 metri e 70 centimetri e 100% elettrico, è dotato di una batteria da 77 kWh e sprigiona una potenza massima pari a 150 kW/240 CV. Grazie al software installato, ID.Buzz può sfruttare la funzione di ricarica Plug & Charge presso le colonnine di ricarica rapida a corrente continua (DC) compatibili e, precisa l'azienda, "rende la pianificazione dei tragitti lunghi particolarmente agevole, grazie all'integrazione intelligente e automatica delle soste per la ricarica negli itinerari del sistema di navigazione".

Alcuni dei sistemi di assistenza di cui è dotato rendono il van Volkswagen uno di quelli maggiormente all'avanguardia: tra di essi il Car2X, segnalatore di pericoli a breve raggio che scambia dati con le altre auto, il Front Assist, "con rilevamento di pedoni e ciclisti e la protezione proattiva degli occupanti nonché il riconoscimento della segnaletica stradale" e l'assistente di mantenimento della corsia Lane Assist. Tutti sistemi di serie che sono valsi il riconoscimento di 5 stelle dei test Euro NCAP.

Versione Cargo