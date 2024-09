Volvo EX30: il nuovo SUV elettrico che piace e convince

Volvo EX30 è il nuovo modello 100% elettrico della casa scandinava, primo risultato della nuova era del brand, in stretta correlazione con la proprietà di Geely, colosso automotive cinese. Grazie alle sinergie produttive messe in campo, Volvo è riuscita a realizzare un prodotto altamente tecnologico, efficiente e dall’ottima qualità, con un design ricercato e dei prezzi in linea con il posizionamento sul mercato. EX30 potrebbe rappresentare un’unicità sul mercato per ciò che riguarda le sue dimensioni, anticipando di oltre due anni il modello entry level tanto atteso da Tesla. Prezzi a partire da 37.350 euro.

Design e dimensioni

Basta un colpo d’occhio per riconoscere il brand svedese. Inconfondibile il tratto stilistico del frontale che contraddistingue i gruppi ottici led (anche a matrice di led): viene ripreso il celebre Martello di Thor nella forma della firma diurna a led, ma viene ora impreziosita con la trama a Pixel, più moderna e d’impatto visivo. Anche nel retro i classici gruppi ottici verticali di Volvo sono stati ridisegnati all’insegna della modernità, reinterpretando gli stilemi classici del brand. La carrozzeria, poggiando sulla nuova architettura elettrica SEA di derivazione Geely, sfrutta una tipica struttura a “skateboard”, quindi con la batteria nella zona più bassa e le ruote poste ai quattro vertici della carrozzeria.

In questo modo si massimizza lo spazio a bordo e si dona maggior stabilità nella dinamica di guida. Ruote che, tra l’altro, possono essere selezionate fino a ben 20”, come nel nostro caso. Apprezzabile l’effetto di design del posteriore, raccolto e dalla linea di cintura alta, mentre il tetto sembra quasi “appoggiato” sulla carrozzeria, soprattutto per quei modelli con la colorazione a contrasto. Compatte le dimensioni, da tipico B SUV: 4,23 m di lunghezza, per 1,84 m di larghezza e 1,55 m di altezza. È uno dei modelli più compatti mai realizzati da Volvo negli ultimi 15 anni, con un peso in ordine di marcia che oscilla da 1.840 kg a 1.960 kg a seconda della grandezza del pacco batteria (da 51 o 69 kWh) o della presenza di uno o due motori elettrici.

Interni e tecnologia

L’abitacolo è il trionfo del minimalismo, da “buona” scuola di design scandinava. Questo aspetto si mixa con le logiche costruttive, volte alla semplificazione e all’efficienza. Ad esempio, nei pannelli portiera non sono stati installati comandi elettronici, infatti i tasti per la regolazione dei finestrini sono posti sul tunnel centrale, mentre le casse dell’impianto audio sono inserite in una sorta di soundbar che è posta tra la plancia e il parabrezza. Gli stessi, sono rivestiti con materiali derivati da elementi riciclati e per i quali sono state utilizzate vernici non inquinanti. Semplici, lineari ma dalla buona qualità costruttiva anche gli altri pannelli della plancia, che possono essere selezionati in diverse colorazioni. Ottima anche la simil-pelle vegana che ricopre le poltrone, sulle quali non manca la piccola bandiera svedese.

Molto spazioso poi l’abitacolo, con pavimento piatto per i sedili posteriori e tanto spazio per le gambe di quelli anteriori. Il tetto in vetro a campata unica dona grande luminosità, ma in estate penetrà fin troppo caldo nell'abitacolo. Il tunnel centrale è quasi assente, con un piccolo corridoio basso che può essere sfruttato a piacimento come mensola per appoggiare gli oggetti o è anche presente un vano sotto di esso. La consolle centrale è a portata di mano, con un cassettino telescopico che nasconde due porta bevande e un'altra piccola mensola che scorre per offrire diverse regolazioni. Molto intelligente. Al centro svetta il nuovo display verticale da 12,3” che integra sapientemente Android Automotive, con Google Maps integrato per la navigazione. Facile, intuitivo e ben sviluppato, offre una piacevole esperienza d’utilizzo e non manca la compatibilità con smartphone. Si possono poi scaricare altre App dallo store ed è completo di tutto. Un po’ complesso da usare all’inizio, richiede un piccolo periodo di apprendimento. Non avrebbe guastato un piccolo display di fronte al conducente, per racchiudere le principali informazioni durante la marcia, inserite invece nel display centrale. Il bagagliaio è poi nella norma, partendo da 318 litri o 1.000 abbattendo la seconda fila di sedili.

Prova su strada

Si capisce subito quando si ha a che fare con una piattaforma nativa elettrica. Quel senso di solidità, coesione e robustezza alla guida difficilmente è replicabile da una piattaforma termica adattata. E con questa architettura SEA, Volvo cala il Jolly delle sinergie con Geely. Sfrutta due varianti, a motore posteriore o a trazione integrale, con due pacchi batteria, da 51 o 69 kWh. Abbiamo provato la versione con più autonomia, quindi con batteria grande da 69 kWh e motore posteriore da 272 CV. La spinta è notevole, considerando anche la coppia di ben 343 Nm disponibili all’istante. Tuttavia, non è un’elettrica incentrata sulle prestazioni, perché per quello esiste la versione Performance AWD, che dispone di un doppio motore da ben 544 CV, che assicura uno 0-100 km/h in soli 3,6 secondi. Il nostro modello si difende comunque bene con soli 5,3 secondi per toccare i 100 km/h da fermo. Lo sterzo ha un’assistenza elettronica molto incisiva, ma può essere regolata su tre livelli d’intensità. Non dei più diretti e sensibili, ma comunque piacevole da utilizzare e abbastanza “corposo”.

Molto solido l’assetto, figlio anche di un peso non proprio contenuto, superiore a 1.850 kg in ordine di marcia. Considerate le dimensioni abbastanza compatte, ci saremmo aspettati un peso più basso di almeno 100/150 kg, in linea con altri modelli con piattaforme native elettriche. Le sospensioni lavorano bene per isolare l’abitacolo dalle vibrazioni esterne, ma con i cerchi da 20” qualche colpo più secco può essere percepito a bordo. L’esperienza all’interno è però tipicamente premium, con un’ottima insonorizzazione acustica, sia dai fruscii che dal rotolamento degli pneumatici. L’auto si muove bene e il rollio è piuttosto controllato, offrendo così una dinamica di guida allegra e convincente. Solo raramente si avvertono le masse in gioco. Ottimo anche il funzionamento degli ADAS, intelligenti nell'attivazione e dal funzionamento progressivo, che non disturbano alla guida e non generano nemmeno scossoni spiacevoli. Molto energica poi la frenata rigenerativa, che può arrivare ad arrestare completamente l’auto, mentre il pedale del freno appare un po’ spugnoso ai primi utilizzi, prima di abituarsi completamente alla sensibilità. Da lode in città, con tanto raggio di sterzata e un piacevole comportamento, agile e maneggevole.

Autonomia e consumi

Per la nostra versione con batteria NMC da 69 kWh e motore posteriore da 272 CV, Volvo dichiara un’autonomia in ciclo WLTP di 476 km. Da un utilizzo prevalentemente urbano con clima automatico sempre acceso, il chilometraggio medio raggiungibile è di oltre 420 km, per un consumo medio di 16,5 kWh/100 km. In autostrada l’autonomia scende intorno a 340 km reali. Con uno stile di guida vivace però, i valori possono ridursi ulteriormente. Alcune competitor di questo segmento (come Renault Megane E-Tech o MG 4) riescono a fare meglio come consumi, a fronte anche di un peso più contenuto.

Sul fronte ricarica, la piattaforma SEA offre ampie possibilità. In corrente continua, con la batteria più grande da 69 kWh può essere ricaricata fino a 153 kW, potendo così passare dal 20 all’80% in meno di 30 min. Cala però l’asso sul fronte della ricarica a corrente alternata: oltre alla più classica ricarica fino a 11 kW (standard per quasi tutte le elettriche), è disponibile anche la ricarica fino a 22 kW, molto utile per ridurre i tempi alle colonnine pubbliche in AC.

Listini e considerazioni finali

Il prezzo parte da 37.350 euro per la versione con batteria LFP da 51 kWh (337 km di autonomia) e motore posteriore da 272 CV in allestimento Core. Per avere la batteria NMC da 69 kWh si passa a 41.400 euro, sempre con lo stesso allestimento e motore posteriore. Il nostro esemplare, in allestimento Ultra arriva fino a 49.650 euro. La versione Performance da 544 CV parte invece da 49.150 euro in allestimento Plus.

Volvo EX30 anticipa i tempi e batte Tesla nel popolare questo segmento del mercato con un prodotto altamente tecnologico, ben realizzato e dal posizionamento Premium. Si guida bene, l’architettura è integrata con diversi sistemi di bordo e dispone anche di un’app per il controllo da remoto. I prezzi sono in linea con l’equipaggiamento, il brand e la qualità costruttiva. Unico neo l’autonomia e i consumi, più alti di quanto ci saremmo aspettati.

In realtà sono coerenti con il peso in gioco che, però, è leggermente elevato, se confrontato con altri Suv elettrici: per fare un paragone, Tesla Model Y RWD (più lunga di oltre 50 cm), pesa solo 130 kg in più ma, sulla base del nostro test, ha consumi più bassi di quasi il 20%, con medie di 13,5 kWh/100 km in città.