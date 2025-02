Volvo, le gemelle diverse col 90 in comune

Ascolta ora 00:00 00:00

Gemelle diverse. Anzi, così poco somiglianti dall’avere solo un numero in comune: il 90, e il logo: Volvo. Le abbiamo provate entrambe sulle strade da Bologna a Cervia e viceversa, e possiamo quindi affermare, a ragion veduta, che le differenze non solo si percepiscono ma si sentono proprio. Cominciamo dalla “veterana” XC90, rinnovata nel design, misura 4,95 metri ed ha un frontale ridisegnato con fari più sottili che conservano la celebre luce a “Martello di Thor”. Gli interni, ovviamente, come è lecito aspettarsi sono “premium style” e realizzati con materiali riciclati. Tutte le principali funzioni di bordo si gestiscono tramite lo schermo centrale dell’infotainment da 11,2 pollici. Configurabile a cinque o sette posti, l’ammiraglia della Casa svedese è giunta alla terza generazione con oltre un milione di esemplari venduti. Nella sua versione al vertice della gamma, la CX90 T8 plug-in, sfoggia un motore termico abbinato ad un motore elettrico con cambio a otto rapporti e trazione integrale. La propulsione complessiva arriva così a 455 CV che le permettono di coprire in 5,4 secondi il classico sprint da 0 a 100 km/h.

La batteria, da 19 kWh, ha un’autonomia di circa 70 chilometri e si ricarica in frenata. La EX90, pregasi notare, rigorosamente solo elettrica e solo a sette posti, si distingue per il frontale più aerodinamico e, per i fari che, simpatica, anzi, quasi seducente, soluzione, si aprono, occhieggiando, come fossero “le palpebre” della vettura. A bordo telecamere integrate e il sistema esclusivo “Lidar” capace di leggere e valutare l’ambiente circostante in un raggio di 250 metri. Nel caso il conducente abbia un assopimento o un malore la vettura prende in autonomia il controllo, rallenta fino ad accostare e chiama i soccorsi. Una conferma in più di quanto in Volvo abbiano a cuore, dall’invenzione delle cinture di sicurezza nel 1959 (trovate incisa la data nella fibbia delle cinture stesse) la protezione di chi è a bordo e di chi sta fuori la vettura. La EX90 viene proposta con motore singolo o doppio con due livelli di potenza. Al vertice della gamma la “Twin Motor Performance” con trazione integrale, batteria da 111 kW, autonomia di 620 chilometri e consumi di circa 21kW ogni 100 Km. Ad una fonte di ricarica rapida bastano 30 minuti per rifornire la batteria dal 10% all’80%.

Sia la XC90 sia la EX90 vengono proposte in tre versioni: “Core”, “Plus” e “Ultra”. I prezzi: la XC90 parte da 81.200 euro per la versione Mild Hybrid e da 93.400 per la versione Plug-in Hybrid. La EX90 costa 85.250 versione base “Single Motor” e 91.150 euro quella “Twin Motor”