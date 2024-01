Volvo Studio Milano svela i programmi 2024, tra creatività artistica ed espressione della persona

Sembra ieri e invece sono passati ben sette anni dall’apertura del Volvo Studio Milano, un luogo simbolo situato nel cuore della Milano più moderna, capace di esaltare le varie anime del costruttore svedese. Proprio nella “casa” di Volvo nel capoluogo lombardo si è svolta una interessante conferenza stampa dove sono stati presentati i programmi per il 2024. Questi ultimi consolidano Volvo Studio nel panorama culturale di Milano grazie ad eventi sviluppati con partner di spessore del calibro di La Milanesiana/La nave di Teseo, BAM ­Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella, Triennale Milano Teatro, Ponderosa Music&Art e BASE Milano.

Tanti ospiti

Chiara Angeli, head of commercial operations Volvo Car Italia e responsabile delle attività̀ del Volvo Studio, ha aperto la conferenza introducendo i numerosi ospiti ed interventi. Tra gli altri sono infatti intervenuti Elisabetta Sgarbi, direttore editoriale La Nave Di Teseo Editore e direttore artistico de La Milanesiana (con un video-intervento); Francesca Colombo, direttore generale culturale BAM ­Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella; Umberto Angelini, direttore artistico Triennale Milano Teatro; Erica Corti, presidente Triennale di Milano Servizi; Titti Santini, managing director Ponderosa Music&Art; Linda Di Pietro chief cultural officer BASE Milano, in rappresentanza dei partner principali che insieme a Volvo Car Italia definiscono le attività che formano la programmazione del Volvo Studio Milano.

L’Entanglement come filo conduttore

Il filo conduttore dei programmi 2024 targati Volvo Studio è dato dal concetto di Entanglement, inteso come interazione in chiave di creatività artistica ed espressione della persona. L’Entanglement è un fenomeno descritto nell’ambito della meccanica quantistica che ha assunto una valenza ulteriore applicabile in molti altri contesti della scienza, della tecnologia, della filosofia, dell’ecologia e della sociologia.

Il leitmotiv dei prossimi appuntamenti del Volvo Studio Milano fonde quindi vita, arte e filosofia, in una ricetta che punta ad aiutare a comprendere la natura umana. L’arte e la filosofia sono in grado di “raccontare” l’essere di una persona perché ci liberano, almeno in una certa misura, dalle convenzioni e dalle abitudini.

Tutti gli eventi del programma 2024

Il Volvo Studio Milano ospiterà̀ nelle giornate 11-13 giugno alcuni degli eventi previsti nella venticinquesima edizione de La Milanesiana. Il 19 marzo si svolgerà però un prologo rappresentato dalla mostra Scerbanenco secondo Fior dedicata all’incontro tra il mondo narrativo di Giorgio Scerbanenco e l'interpretazione visiva del fumettista Manuele Fior.

Torna e si consolida la rassegna di arte contemporanea Visioni Diacroniche: mondi in dialogo tra ecosistemi naturali e arte contemporanea, il progetto curato da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e Ilaria Bonacossa, Direttrice del MNAD – Museo Nazionale di Arte Digitale, Milano. Attraverso opere e ricerche di artisti internazionali, il ciclo sarà articolato su tre appuntamenti che si svolgeranno il 14/02, 13/03 e 10/04.

Quest’anno torna la terza edizione di Esplorazioni, un ciclo realizzato in collaborazione con Triennale Milano Teatro e imperniato sulla contaminazione fra danza, musica live e improvvisazione. I quattro appuntamenti in programma (tbd/10 - 12/11 - 20/11 - 03/12) riprendono il viaggio nella scena musicale e coreografica italiana più originale e affascinante.

È stata annunciata anche la rinnovata partnership con Ponderosa Music&Art. A cominciare dalla terza edizione del ciclo Un Mare di Suoni, grazie al quale si parte di nuovo e immediatamente alla scoperta del Mediterraneo inteso come luogo evolutivo di connessioni musicali e trasformazioni culturali.

ll Volvo Studio Milano si conferma inoltre per il settimo anno consecutivo luogo di Piano City Milano ospitando una serie concerti (18-19/05) nell’ambito dell’edizione 2024 di uno dei più grandi festival musicali del mondo per numero di spettacoli e affluenza di pubblico. Confermata anche la proposta dei concerti del ciclo Break in Jazz – aperitivo nel dehors accompagnato da musica live di qualità (05/06 - 11/06 - 19/06 - 26/06).

Al Volvo Studio Milano arriva Rumore in Studio, ciclo articolato su quattro appuntamenti da febbraio a maggio (07/02 - 06/03 - 18/04 - 09/05) curati da BASE Milano e dedicati alle sperimentazioni elettroniche. In ognuna delle serate si assisterà a fusioni di modern classic ed elettronica, con influenze jazz, contaminazioni folk, tracce di avant-garde pop, a dare vita ad ampie sonorità e atmosfere avvolgenti per un impatto a vasto eco.