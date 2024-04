WEC: Imola, la pioggia premia Toyota e tradisce Ferrari Nelle GT3LM doppietta BMW, Valentino Rossi secondo

Toyota vince la 6 ore di Imola, secondo round del mondiale WEC 2024. A trionfare è la vettura #7 guidata da Kobayashi condivisa con Conway e De Vries. Sul circuito del Santerno succede di tutto: incidenti, sorpassi e meteo ballerino. Quando, poco dopo la a metà gara la pioggia invade il tracciato e... Andiamo con ordine, quando, il giorno precedente, con una temperatura più che primaverile, Ferrari conquistava l’Hyperpole e lasciavano ben sperare gli oltre 73mila tifosi che, nel week end, hanno gremito tutte le tribune del traguardo, Rivazza compresa. Un record di presenze per il WEC secondo solo alla 24H di Le Mans. Nelle prime ore di gara le Ferrari dominano la classifica. Quando arriva la pioggia e inizia il balletto dei cambi gomme: dalle intermedie alle rain, le 499P non fanno rientro ai box e iniziano a perdere posizioni. Con la pioggia le Toyota escono dal cono d’ombra dove le Rosse di Maranello le avevano relegato dino a quel momento: la #7 si porta in testa e li rimane fino allo scadere delle 6 ore. Alle sue spalle le due Porsche con Lotterer, Vanthoor e Estre, che anche se lottano fino alla fine si trovano a dover scontare una penalità di 5”. Chiude il podio, ma con un netto distacco, la 963 guidata da Campbell. Quarta la 499P di Fuoco, che dopo aver segnato il giro più veloce sorpassa, nel giro finale, la seconda Toyota.

Al 7° posto la 499P #51 di Pier Guidi, Giovinazzi e Calado, All’8° la #83 di AF Corse. Lamborghini Hypercar al 12* posto. “Il risultato al termine della 6 Ore di Imola – spiega poco dopo la gara Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti - non è stato quello atteso, dopo aver dimostrato nei giorni precedenti il grande potenziale delle nostre 499P. La gara, quando è arrivata la pioggia, è stata condizionata dall’errore di non aver differenziato le strategie tra le tre vetture che fino a quel momento erano state protagoniste. La delusione si unisce al rammarico di non aver regalato la meritata gioia ai tantissimi Tifosi giunti a Imola che, ancora una volta, hanno dimostrato il loro grande affetto per la Ferrari e la passione per il nostro impegno nella top class dell’endurance”.

Tra le note positive in casa Ferrari: il successo tra i team indipendenti di AF Corse, il primo ottenuto dalla 499P #83 alla seconda partecipazione iridata. Sempore nella categoria Hypercar, Lamborghini, porta a casa un buon dodicesimo posto. Tra le GT3 le prime due vetture a tagliare il traguardo sono entrambe le auto del team BMW: Farfus, sulla #31 e la #46 del Dottor Rossi che a Imola dimostra di conoscere la pista e vettura. Chiude il podio la Porsche. La prima delle Ferrari 296 è quella di Rovera in sesta posizione. Durante la gara Michelin segna il record di percorrenza degli pneumatici con oltre 500 km stando ai “piedi” di tutti i team. Prossimo appuntamento per il FIA-Wec: il secondo fine settimana di maggio sul circuito belga di Spa-Francorchamps.

La gara si disputerà sabato 11 maggio.