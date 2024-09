Wec, storico successo della Ferrari al COTA

Ascolta ora 00:00 00:00

Ad Austin, in Texas, si è svolta una delle gare più emozionanti del calendario del FIA World Endurance Championship (WEC), un appuntamento che ha visto Ferrari AF Corse trionfare in una gara epica che ha già assunto i contorni di leggenda. L’Autodromo delle Americhe di Austin ha fatto da cornice a un’altra pagina gloriosa nella storia di Ferrari, con il team AF Corse che ha conquistato una vittoria sofferta. La Ferrari 499P numero 83, dell’equipaggio Robert Shwartzman, Robert Kubica e Yifei Ye, ha tagliato il traguardo al primo posto dopo sei ore di competizione serrata. La sfida con Toyota Gazoo Racing è stata un autentico duello, risolto solo nelle battute finali quando Kamui Kobayashi, al volante della Toyota GR010 Hybrid, ha dovuto scontare una penalità di drive-through per non aver rispettato le bandiere gialle. 360 minuti adrenalinici che con una gara che si è decisa solo negli ultimi metri con un “ice man” Shwartzman che chiudendo le porte ad ogni possibile sorpasso ha difeso con tenacia il primo posto, tagliando il traguardo con un margine di soli 1,780 secondi. Questa vittoria non rappresenta soltanto un trionfo sportivo, ma segna un momento cruciale nella stagione del WEC 2024, che porta Ferrari a soli 19 punti dalla vetta della classifica costruttori, con ancora due gare da disputare. “È stata una giornata straordinaria per Ferrari – il primo commento a caldo di Antonello Coletta, global head of endurance eand corse Clienti - Dopo la vittoria in Formula 1 a Monza, ha trionfato anche nel FIA WEC. Siamo felici di aver ottenuto una terza vittoria per il Cavallino Rampante, dopo le due fantastiche alla 24 Ore di Le Mans di quest'anno e del 2023, e la prima assoluta nella classifica generale per il team cliente AF Corse con la 499P numero 83. Congratulazioni a tutto il team e ai tre piloti che hanno tenuto testa con successo a Toyota, un'impresa tutt'altro che semplice”. Una Ferrari cannibile che per un fine settimana è stata capace di divorarsi tutti gli avversari nei due campionati più importanti al mondo. La vittoria al Circuit of the Americas (COTA) negli Stati Uniti è arrivata poche ore dopo il trionfo della Scuderia Ferrari al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza con Charles Leclerc. La vittoria della 499P numero 83 assume un significato particolare se inserita nel contesto storico e strategico del campionato. La strategia di AF Corse è stata impeccabile, con una gestione delle gomme e dei pit stop che ha consentito alla squadra di mantenere un ritmo costante e di reagire prontamente agli imprevisti. La gara era iniziata sotto i migliori auspici per Maranello, con Antonio Giovinazzi, al volante della 499P numero 51, che aveva mantenuto la prima posizione davanti a Robert Kubica. Tuttavia, un incidente durante il sorpasso di una Lexus ha compromesso la vettura che ha subito danni alla sospensione e l’ha costretta al ritiro. Nonostante questo colpo di scena, Ferrari non si è persa d'animo. La 499P numero 83 ha preso il comando: una strategia aggressiva e a una serie di giri veloci, le hanno permesso di mantenere una leadership nonostante la pressione incessante dei giapponesi. Sul terzo gradino del podio la 499P numero 50, con Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina il terzetto già vincitore nell’ultima edizione della 24 di Le Mans. A due gare dal termine, in attesa di sbarcare in Giappone, al Fuji, la vittoria di Ferrari rappresenta un segnale forte per i rivali: la lotta per il campionato è ancora aperta! Con solo due gare, la pressione su Toyota è palpabile. La gara di Austin ha regalato agli appassionati di endurance una notte indimenticabile, fatta di sorpassi, strategie, e colpi di scena. Ferrari esce vincitrice da questa battaglia con la consapevolezza di avere le potenzialità per conquistare il titolo iridato.

Coletta è l’uomo delle sorprese, delle vittorie più belle e difficili: con due gare ancora da disputare, il sogno di portare il titolo a Maranello è più vivo che mai. Le prossime settimane saranno decisive per scrivere l'ultima parola su una delle stagioni più avvincenti degli ultimi anni nel WEC.