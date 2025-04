Un viaggio nel futuro dei trasporti: Xpeng svela la sua visione alla Milano Design Week

Ascolta ora 00:00 00:00

Xpen ha scelto l’iconico ADI Design Museum, custode della collezione storica del Premio Compasso d’Oro, come scenario per il lancio in Italia della sua visione del futuro dei trasporti. L’evento si inserisce in modo strategico all’interno della Milano Design Week, amplificando l’idea di un design che coniuga estetica, innovazione e funzionalità high-tech.

La berlina elettrica P7+

La berlina elettrica P7+ rappresenta uno dei fiori all’occhiello della manifestazione. Definita come il primo veicolo al mondo “intelligente” grazie all’adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale, la P7+ integra un sofisticato sistema di visione—denominato XPENG AI Hawkeye Visual Solution—che sfrutta telecamere ad alta risoluzione e radar avanzati per apprendere e adattarsi in tempo reale alle abitudini del conducente, creando un’esperienza di guida personalizzata e sicura.

AEROTH X2

Accanto alla P7+, Xpeng sorprende con l’introduzione dell’AEROTH X2, un’auto elettrica volante destinata a rivoluzionare il concetto di trasporto urbano. Progettata per operare anche in contesti caratterizzati da spazi ristretti, questa vettura a decollo e atterraggio verticale raggiunge una velocità massima di 130 km/h e garantisce circa 35 minuti di autonomia in volo. Realizzata in fibra di carbonio per ottimizzare leggerezza ed efficienza, l’AEROTH X2 offre modalità di pilotaggio sia manuali sia autonome, abbattendo i tradizionali limiti della mobilità urbana.

Il robot umanoide IRON

Un ulteriore elemento di spicco dell’evento è il robot umanoide IRON, esposto per la prima volta fuori dalla Cina. Frutto di cinque anni intensi di sviluppo e di un percorso evolutivo che ha visto l’evoluzione dei robot a quattro zampe fino a giungere a questa forma “umana”, IRON vanta oltre 60 articolazioni che ne consentono movimenti fluidi e naturali. Con le sue proporzioni realistiche, altezza di 178 cm e peso di 70 kg, il robot incarna la sintesi perfetta tra un design biomimetico e l’intelligenza artificiale, offrendo ai visitatori una visione tangibile del futuro della robotica.

Le novità

A completare il quadro delle innovazioni, Xpeng annuncia l’arrivo imminente sul mercato italiano dei modelli G6 e G9, che saranno distribuiti in esclusiva da ATFLOW a partire da giugno 2025.

Il G6, un suv coupé dallo stile moderno e dinamico, e il G9, il suv ammiraglia per eccellenza dotato di avanzati sistemi di assistenza alla guida e interni curati nei minimi dettagli, testimoniano l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni tecnologiche e prestazionali all’avanguardia.