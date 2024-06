Xpeng G6, ecco perché ha le carte giuste per sfidare la Tesla Model Y

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un vero e proprio assalto di vetture 100% elettriche provenienti dalla Cina che puntano a spodestare l’egemonia dei marchi di EV più blasonati, primo fra tutti Tesla. Ora però, dal Paese del Dragone sta per arrivare in Europa la nuova Xpeng G6, inedito SUV a zero emissioni che sembra avere tutte le carte in regola per sfidare a viso aperto “Sua Maestà”, la Tesla Model Y, una delle auto più vendute nel vecchio Continente (non solo tra le elettriche). Il nuovo SUV cinese di segmento D sbarcherà in Italia il prossimo autunno con potenze fino a 476 CV.

Xpeng G6, dimensioni e design

Lunga 4,75 metri, larga 1,92 m e alta 1,65 m, la Xpeng G6 sfoggia forme morbide e particolarmente aerodinamiche che le regalano una forte aria futuristica. Il frontale sfoggia sottili fari LED inglobati in un lungo inserto nero lucido. Più in basso, posizionati lateralmente, troviamo le prese d’aria e i proiettori principali, mentre le fiancate sono muscolose e vantano una linea di cintura alta. La sportività della vista posteriore viene enfatizzata dallo spoiler chiamato a sovrastare dai fari che si sviluppano, come quelli anteriori, in senso orizzontale, evidenziato il nome del Costruttore.

Abitacolo

Ammirando l’abitacolo si apprezza un ambiente tecnologico e minimale che concentra l’attenzione dello sguardo al centro della plancia dove troviamo il grande display da 14,96 pollici dell’infotainment che sfrutta il sistema operativo Xmart OS sviluppato dalla stessa casa cinese. Per la strumentazione ci si affida ad un secondo schermo da 10,2 pollici che offre le principali informazioni di guida. Non mancano materiali pregiati come i rivestimenti in pelle e tessuto che impreziosiscono i sedili. Il vano bagagli spazia da 571 litri a 1.374 litri, abbattendo i sedili posteriori. Ricca la dotazione di serie che comprende cerchi in lega da 20 pollici, tetto panoramico, i sedili regolabili elettricamente e riscaldabili, volante riscaldabile, due postazioni di ricarica wireless per smartphone e impianto audio da 960 W e 18 vie.

Motori e autonomia

Basata sulla piattaforma SEPA 2.0 con architettura a 800 Volt, la G6 può essere equipaggiata con due diverse batterie: una LFP da 66 kWh con un’autonomia di 435 km (WLTP) e una NCM da 87,5 kWh con un’autonomia di 570 km. Non manca la ricarica veloce fino a 280 kW (che scendono a 215 kW sul modello base) che permette di passare dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. Per quanto riguarda le tre versioni disponibili, si parte dalle Standard Range e Long Range con trazione dietro, rispettivamente da 258 CV e 286 CV. Al vertice troviamo invece la versione AWD Performance, con due motori elettrici e trazione integrale, pe runa potenza totale di 476 CV e 660 Nm (0-100 km/h in 4,1 secondi).

Prezzo

Come anticipato in

precedenza, l’arrivo in Italia della Xpeng G6 è stato fissato per il prossimo autunno, mentre i prezzi, ma è lecito pensare ad una cifra che si aggirerà intorno ai 42mila euro.