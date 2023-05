ZR-V, e:NY1, CR-V: ecco la nuova gamma Honda

In medio stat virtus, dicevano i latini. Un adagio che si sposa anche con i giapponesi di Honda. Perché nel novero della gamma Suv, si aggiunge ZR-V. Che si posiziona proprio nel mezzo tra HR-V e CR-V. Nelle sue vene scorre il sangue di Civic, a cui si ispira il design del telaio e della piattaforma.

Disponibile dall'autunno 2023, il nuovo C-SUV offre un perfetto mix di eleganza, praticità ed esperienza di guida di alto livello. Il target a cui mira è la clientela giovanile che cerca un'auto elegante, potente e divertente. Sotto l’elegante e slanciato design esterno, si nasconde la tecnologia Full Hybrid di Honda, che condivide il DNA con la pluripremiata Civic e:HEV. Il motore benzina quattro cilindri da 2.0 litri, iniezione diretta e ciclo Atkinson, lavora insieme a due motori elettrici per offrire un'accelerazione vigorosa e reattiva.

L'allestimento compatto di ZR-V offre livelli di spazio, praticità e comfort eccezionali, accompagnati da una funzionalità ottimale e da un abitacolo versatile. Gli interni sono infatti caratterizzati da un'ampia dotazione di ripiani e tasche, con un bagagliaio che presenta una ripartizione del carico, una tendina retraibile e un vano sottopianale, che portano la versatile capacità di carico di ZR-V a 1.291 litri.

ZR-V si aggiunge a e:Ny1, il nuovo veicolo elettrico basato sulla nuova piattaforma dell'architettura e:N F e che vanta una batteria di 68,8 kWh per un'autonomia di 412 km (256 miglia) e un'uscita di potenza massima pari a 150 kW, con 310 Nm di coppia. E si aggiunge anche alla sesta generazione di CR-V, disponibile con tecnologia e:HEV Full Hybrid o, per la prima volta nel mercato europeo, e:PHEV Plug-in Hybrid. Entrambe le versioni sono dotate di un motore benzina quattro cilindri da 2.0 litri, iniezione diretta e ciclo Atkinson. Eccola dunque la nuova gamma Suv di Honda, non ancora svelata del tutto ma pronta a irrompere sulla scena.

L'offensiva di Honda si colloca nella strada dell'elettrificazione con un road map che vede entro il 2035 la vendita dell'80% dei veicoli a zero emissioni, entro il 2040 il 100% ed entro il 2050 la carbon neutrality. Enbtro il 2030 Honda presenterà 30 modelli EV.