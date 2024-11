Acea accelera nell’idrico: "Saremo in tutte le gare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Progresso a doppia cifra di margini e profitti per Acea. La multiutility romana leader nel settore idrico ha visto l’utile netto arrampicarsi a 285 milioni di euro nei primi 9 mesi dell’anno, in crescita del 36,1% rispetto all’analogo periodo del 2023. Il margine operativo lordo (ebitda) consolidato risulta di 1,16 miliardi, con un progresso del 16,1% guidato principalmente dalla crescita dei business regolati (86% dell’ebitda) che ha più che compensato lo scenario energetico sfavorevole. I riscontri sui 9 mesi si collocano sopra le attese del mercato (Banca Akros stimava un utile di 271 milioni ed ebitda a 1,13 miliardi).

Nel periodo gli investimenti sono stati pari a 952 milioni, il 22% in più rispetto a quanto fatto nei primi nove mesi del 2023. La società, il cui titolo registra un balzo del 54% negli ultimi 12 mesi, ha confermato gli investimenti per 1,5 miliardi sull’intero anno.

Alla luce dell’andamento positivo dei primi tre trimestri dell’anno, Acea ha rivisto al rialzo la guidance sull’intero anno in termini di ebitda che adesso si colloca nel range +7%/+9% rispetto al 2023 (la precedente guidance era +3%/+5%). La crescita ha avuto un effetto positivo sulla leva finanziaria che è prevista in miglioramento rispetto al 2023 con rapporto fra indebitamento netto e margine operativo lordo atteso a circa 3,4 volte (da 3,5). «Nel periodo abbiamo inoltre registrato un incremento dell’efficienza operativa in tutte le aree di business e un ulteriore sviluppo nell’idrico, nostro settore di riferimento, grazie all’ingresso in Sicilia e al consolidamento della presenza in Perù», ha sottolineato l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo (in foto).

Nel corso della presentazione della trimestrale agli analisti, il numero uno di Acea si è soffermato sui prossimi impegni in agenda.

«Per quanto riguarda le gare nel settore idrico, abbiamo partecipato a Siracusa e a Imperia dove siamo assegnatari provvisori. Parteciperemo a tutte le gare che ci saranno quest’anno e l’anno prossimo essendo il mondo dell’idrico il nostro core business».