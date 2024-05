Acea, sì all’offerta per il termovalorizzatore

Acea presenterà «nei prossimi giorni» l’offerta per il termovalorizzatore di Roma, in ogni caso entro la scadenza del 18 maggio prevista dal Campidoglio. È quanto ha dichiarato l’ad dell’utility romana, Fabrizio Palermo, nella conference call sui risultati del primo trimestre. «Confermiamo l’interesse: è un progetto strategico di cui siamo promotori perché Acea già svolge la gestione della parte ambientale attraverso altri termovalorizzatori, in particolare su San Vittore a Frosinone», ma anche perché «può essere l’inizio di ulteriori sviluppi in questo ambito». Sarebbe, ha proseguito, «il primo progetto promosso direttamente» da Acea, mentre «gli altri sono stati acquistati». L’utility, in associazione temporanea con Hitachi, Suez e Vianini Lavori, dovrebbe essere l’unica partecipante al bando indetto dal sindaco Gualtieri per un importo di un miliardo di euro. Il progetto esecutivo è atteso a fine anno, con apertura del cantiere di Santa Palomba, alle porte di Roma, a inizio 2025 e durata dei lavori di circa due anni.

Acea ha chiuso il primo trimestre 2024 con un utile netto del gruppo post minorities a 83 milioni, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto ricorrente del gruppo è stato pari a 85 milioni (+16,6%). I ricavi consolidati sono scesi a 1,03 miliardi dagli 1,24 miliardi del primo trimestre 2023, risentendo della flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti, Illuminazione Pubblica e Ambiente, pari a circa 0,6 miliardi, sono aumentati dell’1% annuo. Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2024 sono stati pari a 247,5 milioni.

«Stiamo facendo bene, continueremo a migliorare e abbiamo già un utile previsto in crescita in budget ma siamo troppo all’inizio dell’anno, non è ancora il momento di esprimersi», ha commentato la Cfo di Acea, Sabrina Di Bartolomeo.