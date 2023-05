Addio cricket. E Disney+ perde milioni di abbonati

Dopo una crescita esponenziale, le piattaforme streaming stanno facendo i conti con qualche battuta d’arresto. Dopo i guai attraversati da Netflix, chiamata a introdurre contromisure degne di nota, è il turno di Disney+. The Walt Disney Company ha annunciato i risultati finanziari del suo secondo trimestre fiscale e ci sono alcuni dati che non sfuggono: se secondo i vertici del colosso streaming i conti sono migliori del previsto, è impossibile non notare la perdita di 4 milioni di abbonati globali. Ma a sorprendere è soprattutto la causa di questo ribasso di clienti: il cricket.

Il cricket trafigge Disney+

Come evidenziato da Qz, il grosso degli abbonati persi da Disney+ risiede in Asia, in particolare in India. Nel Paese il player streaming offre un servizio chiamato Disney Hotstar in collaborazione con una società locale e la possibilità di scegliere un abbonamento molto economico che consente di sfruttare l’applicazione esclusivamente da smartphone. Nel 2018 Star India ha vinto i diritti digitali e televisivi dell’Ipl, la Indian Premier League di cricket, lo sport più amato dagli indiani: il colosso streaming ha cavalcato questa ossessione ed è passato rapidamente dalle perdite ai profitti.

Ma lo scorso giugno la Disney ha perso i diritti del massimo campionato indiano di cricket, acquisti da Viacom18, joint venture Paramount-Reliance Industries che ha già messo le mani sui diritti dei contenuti di Hbo e Warner Bros. nel Paese. Le ripercussioni sono state particolarmente dolorose: persi 4,6 milioni di spettatori durante l’ultimo trimestre, con la base di abbonati ridotta dell’8%.

I numeri del colosso dello streaming

Come evidenziato in precedenza, in realtà i conti di Disney+ sono migliori del previsto. Secondo quanto reso noto dall’azienda, le perdite nella divisione streaming sono state ridotte del 26%, mentre i ricavi complessivi sono cresciuti del 13%. Dati superiori a quanto previsto dagli analisti in un primo momento. Per quanto riguarda la divisione parchi è stata annotata una crescita del 17% dei ricavi e del 23% nel reddito operativo.