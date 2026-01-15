Amplifon tra le 17 aziende mondiali certificate "Global top employer" 2026

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l’unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell’ambiente di lavoro.

L’altra novità del 2026, insieme al riconoscimento globale, è rappresentata dalla certificazione nella regione Asia Pacifico, che si aggiunge a quelle ottenute negli anni scorsi in Europa, Nord America e America Latina. Per quanto riguarda i singoli paesi, quest’anno Amplifon è Top Employer anche in Cina, India, Singapore e Svizzera. I paesi nei quali la società è certificata sono complessivamente 20. Tra questi figurano anche Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio, Stati Uniti, Canada, Panama, Colombia, Argentina, Cile, Ecuador, Nuova Zelanda e Australia. È il sesto anno consecutivo che Amplifon ottiene la certificazione Top Employer.

“Questo importante riconoscimento – commenta Enrico Vita, CEO di Amplifon - premia il costante impegno della nostra azienda nello sviluppo delle persone, la coerenza con i nostri valori e la capacità di tradurli ogni giorno nella nostra missione: migliorare la qualità della vita dei clienti. La certificazione Top Employer rappresenta per noi una tappa significativa di un percorso di lungo periodo e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare a fare sempre meglio”.

“È motivo di grande orgoglio essere la prima azienda italiana a conseguire, su scala mondiale, questo importante riconoscimento – afferma Giovanni Buonajuto, Chief HR Officer di Amplifon – che ci rende a maggior ragione un punto di riferimento globale nell’attrazione e nella valorizzazione dei talenti. Questa certificazione è la testimonianza del nostro impegno costante sullo sviluppo e la crescita dei nostri dipendenti e di un contesto organizzativo connotato dalla forte dimensione umana che favorisce lo scambio e la generazione di idee”.

La certificazione Global Top Employer consente ad Amplifon di raggiungere con un anno di anticipo uno degli obiettivi del proprio piano di sostenibilità Listening Ahead. Il Gruppo oggi impiega oltre 20mila persone in 26 paesi e cinque continenti e rappresenta oltre 100 nazionalità diverse. L’età media dei dipendenti e collaboratori del gruppo è inferiore ai 40 anni e più del 70% della popolazione aziendale è composta da donne. Ogni anno la società assicura a ciascuno dei propri collaboratori in media almeno tre giornate di formazione.

Top Employer è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro. Il programma, creato da Top Employers Institute, l’organizzazione globale che identifica le eccellenze nella gestione delle risorse umane, ha certificato e classificato oltre 2.400 aziende in 125 paesi con un impatto positivo su più di 14 milioni di persone.

Solo le aziende che soddisfano gli standard più elevati in sei macroaree (people strategy, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, diversità e inclusione, benessere) possono accedere alla certificazione.