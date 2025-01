Amplifon si rafforza in Italia con una doppia acquisizione

Ascolta ora 00:00 00:00

Amplifon espande ancora la sua rete di vendita con 27 nuovi centri acustici tra Piemonte e Valle d'Aosta. L'operazione del gruppo specializzato nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito è collegata all'acquisizione dell'intero capitale di MagicSon e Sonar, aziende torinesi per l'appunto proprietarie di 27 centri acustici nelle due regioni citate. Con questo affare, si legge sulla nota del gruppo guida dall'amministratore delegato e direttore generale Enrico Vita (foto), Amplifon ha colto l'opportunità di acquisire due storiche aziende del territorio, che condividono la «focalizzazione sulla qualità del servizio e i cui negozi hanno una presenza complementare alla propria rete nelle due regioni». Fondata a Milano nel 1950, Amplifon è presente in Italia con oltre 800 negozi, fornendo servizi per la cura dell'udito a circa 100mila persone l'anno. A livello internazionale opera in 26 paesi di cinque continenti con oltre 10.000 negozi.

Nei giorni scorsi, un report di Morgan Stanley anticipava una crescita del settore degli apparecchi acustici tra il 4% e il 6% l'anno. Gli analisti hanno alzato il target price sul titolo della società italiana a 34 da 33 euro. Ieri il titolo ha chiuso a 25,68 euro (+0,12%).